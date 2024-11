Banque mondiale: Nous attendons de la COP29 des résultats positifs sur les nouveaux engagements en matière de financement climatique

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

« Nous attendons de la COP29 des résultats positifs sur les nouveaux engagements en matière de financement climatique, en particulier en matière d’adaptation », a déclaré Joanna McLean Masic, responsable des infrastructures et services urbains durables de la Banque mondiale.

Mme Joanna McLean Masic : « J'ai participé à quelques COP. Je pense que les arrangements et les discussions à la COP29 sont très bons et productifs. Concernant la gestion des écosystèmes, je voudrais souligner comment nous pouvons utiliser la nature comme solution, notamment en matière d'adaptation climatique et de villes. Par exemple, nous avons soutenu la construction d’un grand parc pour protéger la ville de Berat, au Mozambique, des inondations. La COP29 est une COP qui se concentrera sur la finance. Ma priorité aujourd'hui à la COP29 est de soulever la question de l'accès au financement climatique ».