BCAW2026 : Le thème « Avantages et défis de l’intégration de l’IA dans les systèmes d’alerte précoce multi-environnemental » discuté

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

La Semaine d'action climatique de Bakou 2026 (BCAW2026) poursuit ses travaux par des panels.

Le panel, modéré par Ariesta Ningrum, directrice du Centre et réseau des technologies climatiques des Nations unies (CTCN), consacré au sujet « Avantages et défis de l'intégration de l'IA dans les systèmes d'alerte précoce multi-environnemental ».