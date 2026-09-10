BCAW2026 : Un briefing sur les questions de logistique de la COP31 tenu à Bakou

Bakou, 10 septembre, AZERTAC

Un briefing sur la logistique de la COP31 a eu lieu lors de la quatrième journée de la Semaine d’action climatique de Bakou 2026 (BCAW2026).

Les participants au briefing ont été informés des préparatifs de la COP31 à Antalya, ainsi que du lieu de l'événement, de l'hébergement, des transports, des transferts et d'autres questions logistiques.

Ahmet Sami Kulaklioğlu, représentant du ministère turc de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, a fait savoir que la COP31 débuterait le 9 novembre, la cérémonie officielle d'ouverture aurait lieu le 11 novembre. « Un sommet des dirigeants, qui définira l'orientation de la politique climatique mondiale, se tiendra les 11 et 12 novembre. La conférence se poursuivra jusqu'au 20 novembre », a-t-il ajouté.

Il a été souligné qu'Antalya était un pôle touristique majeur accueillant des millions de visiteurs chaque année. La ville dispose d'une capacité d'accueil totale de 650 000 lits. Des solutions d'hébergement offrant une capacité d'environ 300 000 lits sont disponibles dans le centre-ville, ainsi que dans les quartiers de Kaleiçi, Lara, Kundu et Belek, situés à proximité du site de la COP31.

Ahmet Sami Kulaklıoğlu a également déclaré que le site de la COP31 couvrait une superficie totale de 1,1 million de mètres carrés. Il comprendra une « Zone bleue » de 527 000 mètres carrés et une « Zone verte » de 582 000 mètres carrés.

Lors du briefing, des vidéos sur la vision de la Türkiye pour la COP31, ainsi que les préparatifs de ladite conférence ont également été projetées.