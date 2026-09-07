BCAW2026 : Un panel intitulé « L’intensification de l’électrification pour la transition énergétique mondiale »

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Un panel portant sur le thème « L’intensification l'électrification pour la transition énergétique mondiale » s'est tenue dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Bakou (BCAW2026).

Les questions relatives à l'accélération de la transition énergétique mondiale, à l'expansion de l'électrification, à l'utilisation accrue des énergies renouvelables et à l'amélioration de l'efficacité énergétique ont été abordées lors du panel.

Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, Ana Toni, directrice exécutive de la COP30, Fatma Varank, directrice générale de la COP31, Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA, Afgan Isaïev, vice-président de la SOCAR, David Higgins, représentant australien pour la COP31, et Elnour Soltanov, vice-ministre azerbaïdjanais de l'Énergie ont prononcé des discours.