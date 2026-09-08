BCAW2026 : Une table ronde de haut niveau intitulée « Des engagements à la mise en œuvre : vers la COP31 »

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Une table ronde de haut niveau sur le thème « Des engagements à la mise en œuvre : vers la COP31 » a été organisée dans le cadre de BCAW2026.

Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, Yaltchin Rafiyev, négociateur en chef de la COP29, Fatma Varank, directrice exécutive de la COP31, et Sally Higgins, Championne Jeunesse de la Présidence de la COP31 sur le changement climatique, ont prononcé des discours lors de la table ronde.

Le rôle des jeunes dans l'action climatique mondiale et l'intégration de l'éducation dans des opportunités concrètes ont été abordés lors de la table ronde de haut niveau. L’importance de renforcer le potentiel de la jeune génération et sa participation aux prises de décision en matière de diplomatie climatique ont été soulignées.