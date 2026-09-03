Belgique : près de 3 000 décès supplémentaires enregistrés lors des vagues de chaleur

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Près de 3 000 décès supplémentaires ont été enregistrés en Belgique lors des vagues de chaleur cet été, selon des chiffres révisés publiés par l’Institut belge de santé publique Sciensano.

Les deuxième et troisième vagues de chaleur de l’été ont été associées à un total de 900 décès supplémentaires, portant à 2 935 le nombre total de décès additionnels enregistrés pendant les vagues de chaleur cet été, selon les données de Sciensano citées jeudi par le radiodiffuseur public francophone RTBF.

La deuxième vague de chaleur, qui s’est étendue du 4 au 17 juillet, a entraîné 535 décès supplémentaires, correspondant à un taux de surmortalité de 14,8 %.

La Flandre a enregistré le plus grand nombre de décès supplémentaires, avec 310, suivie de la Wallonie avec 198 et de Bruxelles avec 42.

Lors de la troisième vague de chaleur, qui a duré du 28 juillet au 16 août, Sciensano a recensé 365 décès supplémentaires, qualifiant la surmortalité de « légère ».

La journée la plus meurtrière de l’été reste le 27 juin, avec 641 décès enregistrés, soit un taux de surmortalité de 146,5 %, selon Sciensano.

L’institut a souligné que l’impact des fortes chaleurs ne concernait pas uniquement les personnes âgées.

« Une surmortalité importante a également été observée chez les personnes de moins de 65 ans », a indiqué Sciensano.

L’Institut de santé publique a attribué la forte mortalité observée lors des vagues de chaleur à plusieurs facteurs, notamment la durée des épisodes de chaleur extrême, la hausse des températures et l’augmentation de la pollution à l’ozone.

La Belgique a connu plusieurs périodes de températures exceptionnellement élevées cet été, ravivant les préoccupations concernant les effets sanitaires d’une exposition prolongée à la chaleur. (Agence Anadolu)