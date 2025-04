Belgique: audiences sur un projet de résolution biaisé concernant les relations azerbaïdjano-arménienne

Bruxelles, 10 avril, AZERTAC

Des auditions ont eu lieu au sein de la Commission des relations extérieures du Parlement belge concernant un projet de résolution biaisé sur les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

L'ambassadeur Vaguif Sadygov s'est adressé aux membres de la commission et a répondu à leurs questions, qui étaient basées sur les opinions des Arméniens et ne reflétaient pas les réalités actuelles de la région.

Les discussions ont également porté sur le droit des Azerbaïdjanais occidentaux à retourner sur leurs terres historiques, sur la politique de destruction totale menée par l’Arménie dans les territoires azerbaïdjanais autrefois occupés, sur le problème des mines terrestres auquel le pays est confronté et sur les questions liées aux personnes portées disparues. Il a également été souligné que si les réalités actuelles dans la région après 2020 sont acceptées par le gouvernement arménien, elles sont présentées différemment par les institutions parlementaires de certains pays européens, et que cela affecte le délicat processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

L'ambassadeur a exprimé la volonté de l’Azerbaïdjan d'engager un dialogue constructif sur toutes les questions intéressant les parlementaires. Il a dit espérer que l'adoption du projet de résolution susmentionné, qui ne sert pas la paix durable et le développement des relations entre les deux pays, sera reconsidérée.

Vugar Seyidov

Envoyé spécial de l'AZERTAC

Bruxelles