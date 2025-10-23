Belgrade accueille la 9e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et la Serbie et un forum d’affaires azerbaïdjano-serbe

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

La 9e réunion de la Commission intergouvernementale pour la coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie s'est tenue à Belgrade, la capitale serbe.

Avant la réunion, les parties ont visité le monument du Leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, dans le parc Tašmajdan à Belgrade.

Le co-président de la Commission, le ministre azerbaïdjanais des Finances, Sahil Babaïev, a indiqué que le partenariat stratégique entre les deux pays repose sur la forte volonté politique des présidents Ilham Aliyev et Aleksandar Vucic.

La coopération énergétique a été le thème principal de la réunion. Le ministre Babaïev a indiqué que l'Azerbaïdjan avait commencé à fournir du gaz naturel à la Serbie début 2024, avec 300 millions de mètres cubes de gaz exportés à ce jour. Les parties font également progresser un projet de coopération pour la construction d'une centrale électrique à turbine à gaz de 500 mégawatts dans la ville de Niš.

Le ministre serbe de la Culture et co-président de la Commission, Nikola Selaković, a réaffirmé dans son discours que les relations de son pays étaient fondées sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, et a exprimé sa gratitude pour la non-reconnaissance par l'Azerbaïdjan de l'« indépendance » du Kosovo.

Ensuite, les co-présidents ont répondu aux questions des représentants des médias.

La conférence de presse a été suivie d’un forum d'affaires, qui s'est conclu par des rencontres bilatérales entre hommes d'affaires.

Sahil Babaïev a invité les entreprises serbes à participer activement aux projets de reconstruction de l'Azerbaïdjan et aux nouvelles infrastructures dans le cadre du projet du Couloir médian, et les entreprises azerbaïdjanaises à élargir leur coopération en Serbie et, plus largement, dans la région des Balkans.