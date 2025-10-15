Berlin : Le Centre culturel azerbaïdjanais accueille l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature »

Berlin, 15 octobre, AZERTAC

Mardi 14 octobre, dans le Centre culturel azerbaïdjanais à Berlin s’est tenue l’inauguration de l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature », organisée conjointement par la Fondation Heydar Aliyev, l’Association IDEA et l’ambassade d’Azerbaïdjan en Allemagne.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, et d’Arzou Aliyeva.

L’ambassadeur Nessimi Aghaïev a souligné l’importance de ce projet à Berlin pour la promotion du lien unique entre la nature et l’humanité.

Dans son intervention, Leyla Aliyeva a indiqué que l’exposition réunissait des œuvres de 54 artistes provenant de 31 pays, attirant particulièrement l’attention sur les conséquences des problèmes climatiques, notamment la baisse du niveau de la mer Caspienne et la disparition d’espèces animales rares en Azerbaïdjan.

Leyla Aliyeva a présenté les activités de l’Association IDEA, précisant que plus d’un million d’arbres avaient été plantés en Azerbaïdjan et dans le monde pour la protection de la nature, et que des projets avaient été mis en œuvre pour la protection des espèces animales rares et pour la gestion durable de l’eau.

Le projet MAMA « Mother Nature » a été lancé en novembre 2024 à Bakou dans le cadre de la COP29, et après avoir été présenté à Bakou, Manama, Londres, Rome et Tbilissi, il est désormais présenté à Berlin.

Le même jour, Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva ont également participé, à la Galerie d’art Q à Berlin, à une exposition intitulée « Inachevé mais éternel », dédiée au talentueux sculpteur Samir Katchaïev, tombé en martyr lors des Hostilités d’avril.