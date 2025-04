Berlin annonce la création d’un Réseau africain sur l’inclusion sociale, la solidarité et le handicap

Rabat, 4 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Lors d’une réunion de plusieurs ministres africains, tenue hier à Berlin en marge du 3e Sommet mondial sur le handicap (GDS 2025), La création, à l’initiative du Maroc, d’un réseau africain sur l’inclusion sociale, la solidarité et le handicap a été annoncée.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que lors de cette rencontre ministérielle, à laquelle le Maroc a été représenté par le secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi, il a été proposé la tenue d’une conférence régionale au Maroc, qui marquera le lancement de ce Réseau panafricain.

Ont pris part à cette réunion les ministres et responsables politiques en charge des questions sociales de la République du Congo, de la Guinée, du Togo, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et de l’Île Maurice, qui ont saisi l’occasion pour dresser le bilan des travaux du GDS 2025, organisé les 2 et 3 avril à Berlin, et faire un état des lieux de la situation du handicap sur le continent.

La rencontre a également été l’occasion de présenter les avancées sociales réalisées dans plusieurs pays africains, notamment en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap, de convergence des politiques publiques dans le domaine social, et de partage des expériences et des expertises.

Prenant la parole à cette occasion, M. Rachidi s’est félicité de la tenue de cette réunion, qui offre aux pays africains frères et partenaires l’opportunité d’échanger et d’examiner ensemble les leviers permettant d’améliorer les mécanismes d’inclusion sociale et les conditions de vie des personnes en situation de handicap.

Pour la ministre de la Solidarité, des Affaires sociales et de l’Action humanitaire de la République du Congo, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, cette réunion panafricaine vise à réfléchir sur ce que l’Afrique peut entreprendre après le Sommet de Berlin, afin de garantir la continuité de la coopération régionale.

“Nous avons ainsi pris l’initiative d’organiser une conférence, sous l’égide du Maroc, sur les questions sociales et du handicap. L’objectif est d’harmoniser les politiques de nos pays respectifs, pour que l’Afrique puisse s’exprimer d’une seule voix et adopter une approche commune dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap”, a-t-elle déclaré.

Mme Mboukou Kimbatsa a précisé que la décision d’organiser cette conférence au Maroc est d’ores et déjà soutenue par sept pays, dont la République démocratique du Congo, le Togo, la Guinée, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, l’Île Maurice et le Burkina Faso.

“J’ai bon espoir que d’autres pays nous rejoindront. Cette conférence constitue un premier pas pour l’Afrique francophone, et pourquoi pas, à terme, pour l’ensemble du continent”, a-t-elle conclu.

Également présente à la réunion, la commissaire à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Marie-Louise Abomo, a salué la volonté de créer une plateforme africaine sous l’égide du Maroc, “initiative que je soutiens pleinement, dans l’espoir qu’elle puisse également bénéficier de l’accompagnement de la CADHP”.

Selon Mme Abomo, cette démarche favorisera l’échange de bonnes pratiques, une meilleure connaissance de la situation des droits des personnes aux besoins spécifiques sur le continent, et constituera un appui précieux pour permettre aux pays africains de rester à jour sur ces questions essentielles.