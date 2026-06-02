Boston Consulting Group : L’intelligence artificielle peut accélérer la transformation dans le secteur de l’énergie

Bakou, 2 juin, AZERTAC

« Les technologies d’intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour accroître l’efficacité et améliorer les processus dans le secteur de l’énergie », a déclaré Pattabi Seshadri, directeur général et associé principa du Boston Consulting Group, lors de la session intitulée « Interventions des dirigeants : la transformation énergétique et les stratégies d’avenir », organisée dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Selon lui, l’industrie énergétique figure depuis longtemps parmi les secteurs qui recourent aux technologies de pointe et aux capacités de calcul avancées. Toutefois, l’essor de l’intelligence artificielle ouvre aujourd’hui une nouvelle phase de transformation pour le secteur.

« L’intelligence artificielle peut être appliquée dans de nombreux domaines et joue un rôle particulièrement important dans la prévision, la prise de décision et l’optimisation des opérations. L’adoption de ces technologies contribuera à accélérer l’innovation dans le secteur de l’énergie et à créer de nouvelles opportunités de développement », a-t-il souligné.