Bruxelles : une conférence internationale sur le droit au retour des Azerbaïdjanais occidentaux dans leurs terres natales

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Une conférence internationale intitulée « Le droit au retour dans le droit international » s'est tenue à Bruxelles, organisée conjointement par la Communauté d'Azerbaïdjan occidental et l’ONG française « CAP Freedom of Conscience ».

Cette conférence consacrée au droit au retour des Azerbaïdjanais occidentaux sur leurs terres natales, a réuni des experts en droit international, des chercheurs, des personnalités politiques et publiques de Belgique, de France, du Royaume-Uni, de Suisse, d'Italie et d'Azerbaïdjan. Diverses questions ont été abordées, notamment l'expulsion des Azerbaïdjanais occidentaux de leurs terres historiques, et il a été souligné que le droit au retour est inscrit dans le droit international comme l'un des droits fondamentaux.

Deux panels ont été organisés dans le cadre de la conférence. Les discussions ont porté sur l'émergence et le développement du concept de droit au retour en droit international et sur la protection des biens et du patrimoine culturel en droit international.

Le président du conseil d'administration de la Communauté d'Azerbaïdjan occidental, Aziz Elekberli, a informé les participants à la conférence de la création de l'organisation qu'il représente, des principales orientations et objectifs de ses activités, et a attiré l'attention sur le fait que les Azerbaïdjanais occidentaux avaient été progressivement et systématiquement expulsés de leurs terres historiques au cours du siècle dernier. Dans son discours, il a souligné que les dommages matériels causés par la politique systématique menée par l'Arménie contre la population azerbaïdjanaise se chiffraient en milliards de dollars, ainsi que la destruction d'un patrimoine culturel séculaire, inestimable en termes matériels.

Une exposition photographique d'exemples et de monuments du patrimoine culturel des Azerbaïdjanais occidentaux détruits sur les terres historiques a été présentée lors de la conférence. En outre, de nombreux documents préparés par la Communauté d’Azerbaïdjan occidental ont été distribués aux participants à la conférence.