Canada : Le bilan de l'attentat perpétré lors d'un festival de rue philippin à Vancouver s'est alourdi à 11 morts

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Le bilan de l'attentat perpétré lors d'un festival de rue philippin à Vancouver, au Canada, s'est alourdi à 11 morts, a confirmé la police dimanche, qualifiant cet événement de « jour le plus sombre » de l'histoire de la ville.

Les festivaliers célébraient le Lapu-Lapu Day, un événement annuel en l'honneur du premier héros national des Philippines, lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule.

« Hier soir, alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour une importante célébration culturelle, les actions d'une seule personne ont brisé notre sentiment collectif de sécurité », a déclaré Steve Rai, chef intérimaire de la police de Vancouver, lors d'une conférence de presse.

Outre les morts, Rai a indiqué que des dizaines d'autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, et a prévenu que le bilan des victimes pourrait s'alourdir.

Rai a indiqué que le conducteur, un homme de Vancouver âgé de 30 ans, a été arrêté sur place après l'intervention de passants.

« Je ne suis pas en mesure d'identifier publiquement la personne qui est en garde à vue car aucune charge n'a encore été retenue », a-t-il ajouté.

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a félicité les premiers intervenants pour leur rapidité d'action.

« Une célébration joyeuse de la culture, de la communauté et du patrimoine philippins s'est soldée par des morts et des blessés graves à la suite d'un acte horrible », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le Premier ministre Mark Carney a déclaré que tous les Canadiens étaient « choqués, dévastés et avaient le cœur brisé ».

S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a déclaré avoir été informé par les responsables de la sécurité nationale et a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de menace active pour le public.

« Je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances et à vous souhaiter beaucoup de force et de compassion en cette période tragique. Je me joins à tous les Canadiens qui partagent votre deuil. Je sais que les Canadiens sont solidaires avec vous », a ajouté Carney.

Les autorités locales ont mis en place un centre d'assistance 24 heures sur 24 au centre communautaire du parc Douglas pour les personnes affectées. (Agence Anadolu)