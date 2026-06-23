Canicule en France : plus de 1.300 établissements scolaires fermés, des risques de coupures électriques signalés

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Quelque 1.352 écoles et établissements scolaires étaient fermés ce lundi en France en raison de la canicule, tandis que 4.442 autres ont mis en place des aménagements spécifiques pour faire face aux fortes chaleurs, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray.

La vague de chaleur affecte également l'organisation des examens. Selon le ministre, 5.233 candidats aux épreuves orales ont été reconvoqués en matinée, soit dans le courant de la semaine, soit au début de la semaine prochaine. « Dans l'immense majorité des cas », les candidats passeront toutefois leurs épreuves aux horaires initialement prévus, a-t-il assuré lors d'un point presse.

Interrogé sur la climatisation des établissements scolaires, Édouard Geffray a indiqué que l'État privilégie des mesures d'isolation, de rafraîchissement et d'adaptation des bâtiments. Il a rappelé que les quelque 60.000 implantations scolaires du pays n'appartiennent pas à l'État mais aux collectivités territoriales, auxquelles le gouvernement apporte un soutien financier depuis plusieurs années.

Parallèlement, Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, a mis en garde contre d'éventuelles perturbations du réseau liées aux températures exceptionnelles.

Le gestionnaire évoque un risque de défauts techniques et, localement, de coupures d'électricité sur certains câbles souterrains. Selon son directeur technique, Hervé Champennois, la chaleur accumulée dans les sols peut porter leur température jusqu'à 80°C lorsque les températures atteignent 40°C en surface.

La France est confrontée depuis plusieurs jours à un épisode de fortes chaleurs touchant une grande partie du territoire, conduisant les autorités à adapter le fonctionnement des services publics et à renforcer les mesures de prévention pour les populations les plus exposées. (Agence Anadolu)