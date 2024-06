Carlyle Corbin : Réunir les représentants des territoires coloniaux est une très bonne initiative

New-York, 21 juin, AZERTAC

« Réunir les représentants des territoires coloniaux est une très bonne initiative », a déclaré Carlyle Corbin, expert auprès du Comité spécial de la décolonisation de l’ONU, dans son interview à l’AZERTAC lors de la conférence internationale sur le thème « Vers l'indépendance et les libertés fondamentales : le rôle du C-24 dans l’élimination du colonialisme », organisée par le Groupe d’initiative de Bakou le 20 juin 2024 au siège des Nations Unies à New York.

« Il n'est pas toujours possible de se réunir et de discuter avec des personnes partageant la même opinion. Écouter des histoires et, surtout, développer les stratégies communes est une démarche importante et c’est ce que fait le Groupe d’initiative de Bakou. Nous espérons que ces contacts se poursuivront », a-t-il ajouté.