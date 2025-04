Carlyle Corbin: Il est important d’élaborer des stratégies pour faire face au problème du colonialisme moderne qui se propage dans le monde

New York, 16 avril, AZERTAC

« Il est important d’élaborer des stratégies pour faire face au problème du colonialisme moderne qui se propage dans le monde en 2025 », a déclaré Carlyle Corbin, expert auprès du Comité spécial de la décolonisation de l'ONU, dans son interview accordée à l'AZERTAC.

Selon lui, tous les événements organisés par le Groupe d'Initiative de Bakou sont d'une grande importance et la tenue de la conférence au siège de l'ONU est importante en termes de coordination avec d'autres institutions. « L'intention d'un certain nombre de territoires coloniaux d'être inclus dans la liste des pays à décoloniser des Nations Unies indique déjà le succès des discussions. C'est l'une des étapes importantes, et je crois que de nombreux autres territoires sont intéressés à faire de même », a estimé l’expert de l’ONU.

Melahet Nadjafova