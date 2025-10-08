Casablanca abrite le Séminaire de coopération africaine dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine

Rabat, 8 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de la présidence du Royaume du Maroc de la Commission Hydrographique de l’Atlantique Oriental (CHAtO), pour la période 2024-2026, et en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, l’Administration de la Défense nationale et la Marine Royale organisent, du 08 au 10 octobre à Casablanca, le Séminaire de coopération africaine dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que cet évènement international, dont les travaux ont été ouverts par les allocutions du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, du ministre de l’Equipement et de l’Eau, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, du ministre du Transport et de la Logistique, de la Secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, et du Contre-Amiral, Inspecteur de la Marine Royale, connait la participation des représentants des pays africains membres de la CHAtO, du Directeur de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI), du Directeur du Centre régional de distribution des cartes électroniques de la Norvège, et de représentants du Service hydrographique et océanographique de la Marine française, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Plusieurs départements et établissements publics marocains concernés par le domaine de l’Hydrographie ont également été associés aux travaux du séminaire, notamment le Comité national de coordination dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine (CNCHOC), l’Office national des hydrocarbures et des mines ainsi que le Policy Center for the New South.

Le Séminaire vise à renforcer la coopération entre les services hydrographiques africains en établissant une véritable plateforme de dialogue et d’échange d’expériences, en soulignant le rôle stratégique de l’information hydrographique et océanographique dans la sécurité maritime, le développement de l’économie bleue et la gestion durable des ressources marines.

Cet événement constitue également une occasion pour discuter des besoins des pays africains en termes de développement de capacités et de transfert de compétences.

Les travaux du séminaire s’articulent autour de thématiques consacrées aux enjeux de la coopération africaine dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine. Les échanges mettent en avant le partage d’expériences nationales, illustrées par les exemples du Royaume du Maroc, et d’autres pays partenaires, ainsi que la présentation de projets structurants portés par le Maroc, tels que l’Initiative Royale Atlantique et le projet du gazoduc Nigeria-Maroc.

Le programme inclut également une visite d’information à bord du bâtiment hydro-océanographique « Dar Al Beida » de la Marine Royale, pour présenter les équipements et les instruments de mesure de dernière génération dudit navire, conclut la même source.