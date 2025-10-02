Cérémonie d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participe au sommet MIS A JOUR VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne a eu lieu à Copenhague, au Danemark.

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris part à la cérémonie.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a accueilli le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et les autres chefs d'État et de gouvernement présents au sommet.

Il convient de noter que le 7e Sommet de la Communauté politique européenne a réuni des chefs d'État et de gouvernement de près de 50 pays.

Des sujets tels que la situation générale de la sécurité en Europe, la guerre russo-ukrainienne, la sécurité économique, la migration, ainsi que les menaces conventionnelles et hybrides, sont abordés lors des réunions plénières et des tables rondes qui suivront.

La Communauté politique européenne est une plateforme intergouvernementale visant à promouvoir la coordination politico-économique entre les petits et grands pays, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur de l’Union européenne, dans le but de renforcer la coopération dans des domaines tels que la sécurité, la stabilité économique et la gouvernance démocratique. L’objectif de cette Communauté est de développer le dialogue politique et la collaboration pour résoudre les problèmes d’intérêt commun, et de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent européen.