Cérémonie d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participe au sommet MIS A JOUR VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne a eu lieu à Copenhague, au Danemark.

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris part à la cérémonie.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a accueilli le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et les autres chefs d'État et de gouvernement présents au sommet.

Il convient de noter que le 7e Sommet de la Communauté politique européenne a réuni des chefs d'État et de gouvernement de près de 50 pays.

Des sujets tels que la situation générale de la sécurité en Europe, la guerre russo-ukrainienne, la sécurité économique, la migration, ainsi que les menaces conventionnelles et hybrides, sont abordés lors des réunions plénières et des tables rondes qui suivront.

La Communauté politique européenne est une plateforme intergouvernementale visant à promouvoir la coordination politico-économique entre les petits et grands pays, tant à l’intérieur qu’à l'extérieur de l’Union européenne, dans le but de renforcer la coopération dans des domaines tels que la sécurité, la stabilité économique et la gouvernance démocratique. L’objectif de cette Communauté est de développer le dialogue politique et la collaboration pour résoudre les problèmes d’intérêt commun, et de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent européen.

 

Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR
  • 02.10.2025 [14:25]

Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR

Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR
  • 02.10.2025 [12:44]

Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne
  • 02.10.2025 [12:13]

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne

Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO
  • 02.10.2025 [09:52]

Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev assiste à un banquet à Copenhague VIDEO
  • 02.10.2025 [09:45]

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev assiste à un banquet à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
  • 01.10.2025 [23:47]

Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK

Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO
  • 01.10.2025 [18:58]

Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO

Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR VIDEO
  • 01.10.2025 [18:16]

Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR VIDEO

Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou VIDEO
  • 01.10.2025 [15:03]

Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou VIDEO

Chine : le volume de fret d'un corridor commercial important bondit de 70,3% de janvier à septembre

  • [14:36]

Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR

  • [14:25]

Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles

  • [14:23]

Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international

  • [14:20]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses

  • [12:47]

Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR

  • [12:44]

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne

  • [12:13]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • [12:05]

Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses

  • [11:39]

Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts

  • [11:24]

Annalena Baerbock : L'ONU est une « assurance-vie » pour les pays en développement

  • [11:02]

Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or

  • [10:48]

Sahibé Gafarova: Les thèmes de solidarité, d’égalité et de durabilité sont des principes que l’Azerbaïdjan partage aussi

  • [10:42]

Sahibé Gafarova : Le corridor de Zenguézour deviendra un important carrefour de transport reliant les continents

  • [10:09]
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK

  • 01.10.2025 [23:47]

Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire

  • 01.10.2025 [23:02]

La politique de la diaspora et la coopération culturelle discutées lors d'une réunion avec la communauté azerbaïdjanaise à Osaka

  • 01.10.2025 [20:55]

Quatre gymnastes azerbaïdjanais décrochent leur ticket pour la finale au trampoline

  • 01.10.2025 [20:34]

Viorel Gutu: Nous devons œuvrer pour la protection des agriculteurs, qui sont la clé des communautés rurales

  • 01.10.2025 [20:07]

Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes

  • 01.10.2025 [19:36]

Zagora organise sa 19è édition du Festival international du film transsaharien

  • 01.10.2025 [19:31]
Le renforcement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Australie au menu des discussions

  • 01.10.2025 [18:52]
L’ANAMA : Le mois dernier, 640 mines et 5 286 munitions non explosées ont été neutralisées

  • 01.10.2025 [17:35]

Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles

  • 01.10.2025 [17:08]

L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou

  • 01.10.2025 [16:43]

Le nombre de personnes âgées a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021

  • 01.10.2025 [16:31]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses

  • 01.10.2025 [16:09]

Corée du Sud : le chef de la défense prône la nécessité de continuer les exercices dans la zone frontalière

  • 01.10.2025 [16:01]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 01.10.2025 [15:48]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars

  • 01.10.2025 [15:47]

Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou

  • 01.10.2025 [15:14]
Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens

  • 01.10.2025 [14:11]

Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise entame une visite de travail en Afrique du Sud

  • 01.10.2025 [13:48]

Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan

  • 01.10.2025 [12:55]

Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou

  • 01.10.2025 [12:06]

Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales

  • 01.10.2025 [11:33]

Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI

  • 01.10.2025 [11:21]

Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI

  • 01.10.2025 [11:02]

Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée pour la première fois en France

  • 01.10.2025 [10:40]

Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui

  • 01.10.2025 [10:33]
Le président Ilham Aliyev: La voie ouverte par le Corridor gazier méridional ouvre la voie à des projets de plus grande envergure

  • 30.09.2025 [21:03]

Ilham Aliyev : L’Italie a toujours soutenu le développement des relations de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne

  • 30.09.2025 [21:01]

L’équipe d’Azerbaïdjan de taekwondo termine les Jeux de la CEI avec 22 médailles

  • 30.09.2025 [20:37]

Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI

  • 30.09.2025 [20:34]

Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI

  • 30.09.2025 [20:32]

Jeux de la CEI/tir au plateau : les tireurs azerbaïdjanais terminent la journée avec 3 médailles

  • 30.09.2025 [20:30]

L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives

  • 30.09.2025 [20:17]

Le président Aliyev : L’Italie est le premier partenaire commercial pour nous

  • 30.09.2025 [20:07]

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan et l’Italie sont de véritables partenaires stratégiques

  • 30.09.2025 [19:56]
L’AZERTAC signe un mémorandum de coopération avec l’Agence de presse italienne Askanews

  • 30.09.2025 [19:00]
Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse

  • 30.09.2025 [18:31]

L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale

  • 30.09.2025 [18:10]
Une délégation parlementaire polonaise visite les Allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

  • 30.09.2025 [17:41]

Le Premier ministre azerbaïdjanais participe à une réunion du Conseil intergouvernemental eurasien à Minsk

  • 30.09.2025 [17:25]

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais discutent de la sécurité régionale

  • 30.09.2025 [17:08]

Le Milli Medjlis adopte un projet de loi sur la création d'une ambassade d'Azerbaïdjan au Royaume de Bahreïn

  • 30.09.2025 [16:48]

France / Mobilisation du 2 octobre : transports, éducation, santé… les syndicats préparent une nouvelle journée de grève

  • 30.09.2025 [16:26]

L'OMS traverse une période difficile en raison des coupes budgétaires

  • 30.09.2025 [16:03]

Le prix de l’or enregistre une hausse de 40 dollars

  • 30.09.2025 [15:39]

Le président italien Sergio Mattarella entame une visite officielle en Azerbaïdjan

  • 30.09.2025 [15:29]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 30.09.2025 [15:25]

Le Premier ministre azerbaïdjanais participe à une rencontre des membres du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI avec le président biélorusse

  • 30.09.2025 [14:50]

L'Assemblée générale de l’ONU a conclu son débat général

  • 30.09.2025 [14:12]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse

  • 30.09.2025 [12:50]

Ahmad Ismaïlov : La coopération médiatique entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan devrait être un exemple pour la région

  • 30.09.2025 [12:38]

L’ICESCO a participé au Forum international des experts à Tachkent

  • 30.09.2025 [12:19]

L'ambassadeur d’Ouzbékistan à Bakou : La coopération médiatique joue un rôle de pont entre les deux pays

  • 30.09.2025 [11:47]

Jeux de la CEI : L’équipe azerbaïdjanaise de natation décroche sa première médaille d’or

  • 30.09.2025 [11:14]

Les machines «doivent être des instruments au service du lien et de la vie humaine, et non des forces qui érodent la voix humaine

  • 30.09.2025 [11:07]

La Chine devrait enregistrer 2,36 milliards de voyages de passagers pendant les prochaines vacances

  • 30.09.2025 [10:36]

Bakou accueille le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan

  • 30.09.2025 [10:26]

La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou 2025 débute

  • 30.09.2025 [10:20]

Le Premier ministre Ali Assadov participe à la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI

  • 29.09.2025 [21:03]

Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles

  • 29.09.2025 [20:57]

Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias

  • 29.09.2025 [20:52]
Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC

  • 29.09.2025 [20:37]

La coopération éducative azerbaïdjano-chinoise discutée

  • 29.09.2025 [20:20]

Le président Aliyev : Le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine sur le plan du partenariat stratégique global suscite la satisfaction

  • 29.09.2025 [20:02]

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères félicite son nouvel homologue kazakh

  • 29.09.2025 [19:55]

ANAMA : 135 mines et 1661 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • 29.09.2025 [19:20]

Le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov sacré champion des Jeux de la CEI

  • 29.09.2025 [18:51]

Jeux de la CEI : Une autre médaille d’or pour l’équipe azerbaïdjanaise

  • 29.09.2025 [18:35]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 29.09.2025 [18:31]

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication relative au décès de Djabir Imanov

  • 29.09.2025 [18:18]

Jeux de la CEI : L’Azerbaïdjan remporte sa première médaille d’or

  • 29.09.2025 [17:40]

Une rencontre littéraire et musicale consacrée à l'œuvre de Khourchidbanou Natavan tenu à Paris

  • 29.09.2025 [17:16]