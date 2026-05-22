Cérémonie d’abaissement des drapeaux de l’Azerbaïdjan et de l’ONU dans le cadre du WUF13 VIDEO

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La cérémonie d’abaissement des drapeaux de l’Azerbaïdjan et de l’ONU, dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies, s’est tenue le 22 mai au Stade olympique de Bakou.

La cérémonie a symbolisé la clôture officielle du forum, organisé du 17 au 22 mai sous le thème « Loger le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes ».

Le WUF13 a réuni plus de 57 000 participants venus de 176 pays, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des maires, des représentants du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile.