Cérémonie d’accueil officiel du président azerbaïdjanais à Astana

Astana, 21 octobre, AZERTAC

La cérémonie d’accueil officiel du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est tenue le 21 octobre au Palais présidentiel « Akorda » à Astana, au Kazakhstan.

Un détachement d’honneur était aligné en l’honneur du président Ilham Aliyev au Palais présidentiel « Akorda ».

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été accueilli par le président du Kazakhstan Kassym Jomart-Tokaïev.

Les représentants d’Etat et de gouvernement kazakh ont été présentés au président Ilham Aliyev et les membres de la délégation azerbaïdjanaise au président Kassym Jomart-Tokaïev.

Le commandant du détachement d’honneur a salué le président azerbaïdjanais.

Les hymnes nationaux azerbaïdjanais et kazakh ont retenti.

Le président Ilham Aliyev et son homologue kazakh Kassym Jomart-Tokaïev ont passé en revue le détachement d’honneur.

Les chefs d’Etat ont posé pour une photo officielle.

