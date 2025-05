Cérémonie d’accueil officiel du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien VIDEO

Bakou, 7 mai, AZERTAC

La cérémonie d’accueil officiel du secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, To Lam, venu en visite d’Etat en Azerbaïdjan, s’est tenue mercredi 7 mai.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien sur la place où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont été accueillis par le chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva.

Le commandant de la garde d’honneur a salué le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien.

Les hymnes nationaux du Vietnam et de l’Azerbaïdjan ont retenti.

La garde d’honneur a défilé devant le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam.

MM. Ilham Aliyev et To Lam ont posé pour une photo officielle.