Cérémonie d’accueil officiel président italien Sergio Mattarella à Bakou MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

La cérémonie d’accueil officiel du président de la République italienne, Sergio Mattarella, venu en visite officielle en République d’Azerbaïdjan, s’est tenue mardi 30 septembre.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du président italien sur la place où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le président italien Sergio Mattarella a été accueilli par le chef de l’Etat Ilham Aliyev.

Le commandant de la garde d’honneur a salué le président italien.

Les hymnes nationaux de l’Italie et de l’Azerbaïdjan ont retenti.

La garde d’honneur a défilé devant les présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et italien Sergio Mattarella.

Les présidents azerbaïdjanais et italien ont posé pour une photo officielle.