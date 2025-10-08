Cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI à Gandja

Gandja, 8 octobre, AZERTAC

La cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois par l'Azerbaïdjan, se déroule au stade de Gandja.

La cérémonie a débuté par un programme de concert.

L'Azerbaïdjan a terminé les Jeux avec un total de 184 médailles, dont 33 en or, 56 en argent et 95 autres en bronze. Grâce à cet indicateur, l’Azerbaïdjan occupe la 2e place au classement général des médailles, devant la Russie. Les athlètes azerbaïdjanais ont ainsi réalisé leur meilleur résultat aux Jeux de la CEI organisés depuis 2021. L’Azerbaïdjan a remporté 60 médailles (16 en or, 16 en argent, 28 en bronze) lors des premiers Jeux et 62 médailles (10 en or, 17 en argent et 35 en bronze) lors des seconds.

Les IIIes Jeux de la CEI ont eu lieu dans sept villes azerbaïdjanaises : Gandja, Chéki, Guébélé, Yevlakh, Minguétchévir, Göygöl et Khankendi.