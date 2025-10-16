Le Vatican, 16 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, est en visite officielle au Saint-Siège, au Vatican.

Le 16 octobre, dans le cadre de sa visite, la première vice-présidente et les membres de sa famille ont participé à la cérémonie d’inauguration du projet de restauration des catacombes de Commodilla, soutenu par la Fondation Heydar Aliyev, et ont pris connaissance des travaux de restauration réalisés.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a été accueillie par Mgr Pasquale Iacobone, président de la Commission pontificale pour l’archéologie sacrée du Vatican, le cardinal Gianfranco Ravasi, ancien président des Conseils pontificaux pour la culture, l’archéologie sacrée, et le patrimoine culturel de l’Eglise, ainsi que Amedeo Ciaccheri, président de la VIIIe municipalité de la ville de Rome.

Mgr Pasquale Iacobone, président de la Commission pontificale pour l’archéologie sacrée du Vatican, a souligné qu’il coopère de manière très étroite et efficace avec la commission dirigée depuis de nombreuses années par la première vice-présidente Mehriban Aliyeva. Il a exprimé sa profonde gratitude à la première vice-présidente pour sa participation à l’inauguration des catacombes de Commodilla.

Le président de la Commission a souligné qu’avant la mise en œuvre de ce projet, deux autres projets importants avaient été réalisés en coopération avec la partie azerbaïdjanaise, et que la restauration des catacombes des Saints Marcellin et Pierre ainsi que de Saint-Sébastien avait été rendue possible grâce aux efforts de la Fondation Heydar Aliyev.

« Grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev, nous avons mené conjointement des travaux de restauration qui, d’une part, étaient complexes, mais qui, d’autre part, nous ont beaucoup inspirés et ont suscité une grande énergie », a-t-il ajouté.

Mgr Pasquale Iacobone a rappelé la visite mémorable des membres de la Commission pontificale pour l’archéologie sacrée en Azerbaïdjan en juillet 2024, dans le cadre de ce projet. Il a exprimé sa profonde gratitude à la Fondation Heydar Aliyev pour l’achèvement de ce travail à un niveau élevé.

L’ancien président des Conseils pontificaux pour la culture, l’archéologie sacrée, et le patrimoine culturel de l’Eglise, le cardinal Gianfranco Ravasi, a souligné ses liens d’amitié sincères et profonds avec l’Azerbaïdjan, rappelant qu’il s’y était déplacé à trois reprises. Lors de ces visites, il a été reçu par le président Ilham Aliyev et, sur sa décision, avait été décoré de l’ordre de l’Amitié, l’une des plus hautes distinctions de l’État azerbaïdjanais. Gianfranco Ravasi a évoqué les relations d’amitié sincère et de respect mutuel qu’il entretient avec la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, déclarant : « Ces relations se sont construites au fil des années et m’ont personnellement laissé une impression forte et profonde. Lors de nos visites, j’ai été témoin de l’attachement particulier de la première vice-présidente à l’archéologie, puisqu’elle visitait personnellement les sites restaurés. Grâce à son soutien et à l’aide apportée par la Fondation Heydar Aliyev, nous écrivons aujourd’hui une nouvelle page de notre coopération lors de l’inauguration des catacombes. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la première vice-présidente pour le travail accompli. »

La première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, a dit avoir le grand honneur d’effectuer cette nouvelle visite au Saint-Siège. La présidente de la Fondation Heydar Aliyev a précisé qu’il s’agissait de sa sixième visite au Vatican au cours des 14 dernières années.

« Je suis très heureuse que nous ayons établi une coopération si fructueuse au fil des ans. À chaque visite ici, le nombre de nos amis augmente », a déclaré la première vice-présidente.

Soulignant que l’Azerbaïdjan est depuis des siècles un lieu où les représentants de différentes religions et cultures vivent ensemble dans la paix, le respect mutuel, la tolérance et l’harmonie, Mehriban Aliyeva a dit : « Aujourd’hui, ces principes constituent à la fois le fondement de notre politique d’État et notre mode de vie. Je suis convaincue que, dans le monde complexe d’aujourd’hui, la coopération et les liens d’amitié croissants entre nos Etats constituent un exemple à suivre. »

La première vice-présidente a exprimé sa profonde reconnaissance à toutes les personnes ayant contribué à ces projets, tant au Vatican qu’en Azerbaïdjan, déclarant : « En tant que Fondation Heydar Aliyev, nous souhaitons poursuivre notre coopération à l’avenir et nous y sommes prêts. Je suis convaincue que cette activité sera durable. Enfin, à l’occasion de « l’Année jubilaire », qui revêt de grandes valeurs spirituelles pour le monde catholique, je félicite chacun d’entre vous. Je saisis cette occasion pour vous inviter à visiter l’Azerbaïdjan. »

Amedeo Ciaccheri, président de la VIIIᵉ municipalité de Rome, a exprimé sa gratitude aux personnes travaillant sous la direction de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva pour le travail accompli sur place. Il a précisé qu’il avait travaillé plusieurs années sur ce projet et qu’ils coopéraient étroitement avec l’ambassade d’Azerbaïdjan.

Par la suite, s’est tenue l’inauguration des catacombes de Commodilla, restaurées par la Fondation Heydar Aliyev.

Il convient de noter que la Fondation Heydar Aliyev apporte une contribution importante à la préservation du patrimoine culturel mondial en finançant activement des travaux de restauration à grande échelle au Vatican. Ces initiatives sont hautement appréciées par le Saint-Siège comme un exemple de coopération efficace et de renforcement des relations interculturelles.