Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au VaticanLa première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ACTUALITES OFFICIELLES

Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au Vatican
La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

Le Vatican, 16 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, est en visite officielle au Saint-Siège, au Vatican.

Le 16 octobre, dans le cadre de sa visite, la première vice-présidente et les membres de sa famille ont participé à la cérémonie d’inauguration du projet de restauration des catacombes de Commodilla, soutenu par la Fondation Heydar Aliyev, et ont pris connaissance des travaux de restauration réalisés.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a été accueillie par Mgr Pasquale Iacobone, président de la Commission pontificale pour l’archéologie sacrée du Vatican, le cardinal Gianfranco Ravasi, ancien président des Conseils pontificaux pour la culture, l’archéologie sacrée, et le patrimoine culturel de l’Eglise, ainsi que Amedeo Ciaccheri, président de la VIIIe municipalité de la ville de Rome.

Mgr Pasquale Iacobone, président de la Commission pontificale pour l’archéologie sacrée du Vatican, a souligné qu’il coopère de manière très étroite et efficace avec la commission dirigée depuis de nombreuses années par la première vice-présidente Mehriban Aliyeva. Il a exprimé sa profonde gratitude à la première vice-présidente pour sa participation à l’inauguration des catacombes de Commodilla.

Le président de la Commission a souligné qu’avant la mise en œuvre de ce projet, deux autres projets importants avaient été réalisés en coopération avec la partie azerbaïdjanaise, et que la restauration des catacombes des Saints Marcellin et Pierre ainsi que de Saint-Sébastien avait été rendue possible grâce aux efforts de la Fondation Heydar Aliyev.

« Grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev, nous avons mené conjointement des travaux de restauration qui, d’une part, étaient complexes, mais qui, d’autre part, nous ont beaucoup inspirés et ont suscité une grande énergie », a-t-il ajouté.

Mgr Pasquale Iacobone a rappelé la visite mémorable des membres de la Commission pontificale pour l’archéologie sacrée en Azerbaïdjan en juillet 2024, dans le cadre de ce projet. Il a exprimé sa profonde gratitude à la Fondation Heydar Aliyev pour l’achèvement de ce travail à un niveau élevé.

L’ancien président des Conseils pontificaux pour la culture, l’archéologie sacrée, et le patrimoine culturel de l’Eglise, le cardinal Gianfranco Ravasi, a souligné ses liens d’amitié sincères et profonds avec l’Azerbaïdjan, rappelant qu’il s’y était déplacé à trois reprises. Lors de ces visites, il a été reçu par le président Ilham Aliyev et, sur sa décision, avait été décoré de l’ordre de l’Amitié, l’une des plus hautes distinctions de l’État azerbaïdjanais. Gianfranco Ravasi a évoqué les relations d’amitié sincère et de respect mutuel qu’il entretient avec la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, déclarant : « Ces relations se sont construites au fil des années et m’ont personnellement laissé une impression forte et profonde. Lors de nos visites, j’ai été témoin de l’attachement particulier de la première vice-présidente à l’archéologie, puisqu’elle visitait personnellement les sites restaurés. Grâce à son soutien et à l’aide apportée par la Fondation Heydar Aliyev, nous écrivons aujourd’hui une nouvelle page de notre coopération lors de l’inauguration des catacombes. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la première vice-présidente pour le travail accompli. »

La première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, a dit avoir le grand honneur d’effectuer cette nouvelle visite au Saint-Siège. La présidente de la Fondation Heydar Aliyev a précisé qu’il s’agissait de sa sixième visite au Vatican au cours des 14 dernières années.

« Je suis très heureuse que nous ayons établi une coopération si fructueuse au fil des ans. À chaque visite ici, le nombre de nos amis augmente », a déclaré la première vice-présidente.

Soulignant que l’Azerbaïdjan est depuis des siècles un lieu où les représentants de différentes religions et cultures vivent ensemble dans la paix, le respect mutuel, la tolérance et l’harmonie, Mehriban Aliyeva a dit : « Aujourd’hui, ces principes constituent à la fois le fondement de notre politique d’État et notre mode de vie. Je suis convaincue que, dans le monde complexe d’aujourd’hui, la coopération et les liens d’amitié croissants entre nos Etats constituent un exemple à suivre. »

La première vice-présidente a exprimé sa profonde reconnaissance à toutes les personnes ayant contribué à ces projets, tant au Vatican qu’en Azerbaïdjan, déclarant : « En tant que Fondation Heydar Aliyev, nous souhaitons poursuivre notre coopération à l’avenir et nous y sommes prêts. Je suis convaincue que cette activité sera durable. Enfin, à l’occasion de « l’Année jubilaire », qui revêt de grandes valeurs spirituelles pour le monde catholique, je félicite chacun d’entre vous. Je saisis cette occasion pour vous inviter à visiter l’Azerbaïdjan. »

Amedeo Ciaccheri, président de la VIIIᵉ municipalité de Rome, a exprimé sa gratitude aux personnes travaillant sous la direction de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva pour le travail accompli sur place. Il a précisé qu’il avait travaillé plusieurs années sur ce projet et qu’ils coopéraient étroitement avec l’ambassade d’Azerbaïdjan.

Par la suite, s’est tenue l’inauguration des catacombes de Commodilla, restaurées par la Fondation Heydar Aliyev.

Il convient de noter que la Fondation Heydar Aliyev apporte une contribution importante à la préservation du patrimoine culturel mondial en finançant activement des travaux de restauration à grande échelle au Vatican. Ces initiatives sont hautement appréciées par le Saint-Siège comme un exemple de coopération efficace et de renforcement des relations interculturelles.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO
  • 17.10.2025 [01:15]

Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe VIDEO
  • 17.10.2025 [01:05]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO
  • 17.10.2025 [00:45]

La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican VIDEO
  • 17.10.2025 [00:29]

Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO
  • 16.10.2025 [16:56]

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO
  • 16.10.2025 [15:43]

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO
  • 16.10.2025 [14:37]

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO
  • 16.10.2025 [13:24]

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO
  • 16.10.2025 [12:47]

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

VIDÉOS

Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au VaticanLa première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

L’Accord de partenariat économique global entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis est ratifié

  • [12:44]

La TURKPA et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie discutent des perspectives de leur coopération

  • [12:06]

Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution

  • [11:48]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse

  • [11:14]
Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO

Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO

La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican VIDEO

Mehriban Aliyeva rencontre l’archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs au Vatican VIDEO

Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au VaticanLa première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

Cérémonie de lancement du projet de restauration des catacombes Commodilla au Vatican
La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva participe à la cérémonie d’inauguration VIDEO

Examen par le tribunal des dommages économiques et environnementaux causés par l’occupation arménienne des territoires azerbaïdjanais VIDEO

Examen par le tribunal des dommages économiques et environnementaux causés par l’occupation arménienne des territoires azerbaïdjanais VIDEO

Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale

  • 16.10.2025 [20:35]

Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan

  • 16.10.2025 [20:20]

L'Azerbaïdjan et Israël discutent des perspectives de la coopération dans le domaine de la santé

  • 16.10.2025 [19:59]

Des médecins azerbaïdjanais et chinois réalisent une intervention assistée par robot

  • 16.10.2025 [19:29]

Ministère de la Défense : Les préparatifs d’un défilé militaire dédié au Jour de la Victoire sont lancés

  • 16.10.2025 [18:37]

L'Azerbaïdjan conclut un accord avec l'Ouganda et la Somalie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques

  • 16.10.2025 [17:15]
Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 16.10.2025 [14:12]
La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

La poétesse azerbaïdjanaise Ayten Babayeva lauréate du prix de la première édition du concours « Villes de Poèmes » PHOTOS VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Le président de la République reçoit la directrice exécutive d’ONU-Habitat VIDEO

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l'alimentation et le 80e anniversaire de la FAO

  • 16.10.2025 [12:19]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

  • 16.10.2025 [12:04]

OMM : Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont augmenté d’un montant record en 2024

  • 16.10.2025 [11:25]

Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur hausse sur les bourses

  • 16.10.2025 [10:48]

Les travaux du IIIe Forum urbain national d'Azerbaïdjan se poursuivent avec un panel

  • 16.10.2025 [10:32]

Un séminaire pour les directeurs et journalistes des agences de presse de la CEI s'ouvre à Moscou

  • 15.10.2025 [20:50]

La coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas au menu des discussions

  • 15.10.2025 [20:25]

L’assistant du président azerbaïdjanais Hikmet Hadjiyev rencontre le conseiller du chancelier allemand Günter Sautter

  • 15.10.2025 [20:16]

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des perspectives de leur coopération

  • 15.10.2025 [19:27]

L’Allemagne va déployer des avions de combat Eurofighter en Pologne pour protéger le flanc est de l’OTAN

  • 15.10.2025 [19:00]

L’accord de coopération dans le domaine de l'éducation entre l'Azerbaïdjan et le Brésil est approuvé

  • 15.10.2025 [18:17]

La Bosnie-Herzégovine se trouve aux portes de l'Union européenne, selon Ursula von der Leyen

  • 15.10.2025 [18:04]

Pourquoi plus de 670 millions de personnes souffrent-elles de la faim ?

  • 15.10.2025 [17:41]
Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

France: Macron menace de dissolution en cas d’adoption d’une motion de censure contre le gouvernement

  • 15.10.2025 [16:48]

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre la présidente en exercice de l’OSCE

  • 15.10.2025 [16:28]

Ilham Aliyev : La décision de tenir à Bakou la 13e session du Forum urbain mondial témoigne de la contribution de l’Azerbaïdjan aux processus internationaux d’urbanisme

  • 15.10.2025 [16:06]

Le prix de l’or enregistre une hausse de plus de 44 dollars

  • 15.10.2025 [15:56]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 15.10.2025 [15:14]

Le président Ilham Aliyev : L’organisation à Khankendi du 3e Forum urbain national revêt une signification particulière

  • 15.10.2025 [14:59]

Le président Aliyev : L’urbanisme constitue l’une des priorités de la stratégie nationale de développement de l’Azerbaïdjan

  • 15.10.2025 [14:36]

La 3e édition du Forum urbain national démarre à Khankendi

  • 15.10.2025 [12:53]

Le nouveau secrétaire général de la TURKPA prend ses fonctions

  • 15.10.2025 [12:06]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en chute de plus de 3 pour cent

  • 15.10.2025 [11:46]

Berlin : Le Centre culturel azerbaïdjanais accueille l’exposition internationale d’art MAMA « Mother Nature »

  • 15.10.2025 [11:27]
Le procès de Ruben Vardanyan se poursuit par des témoignages VIDEO

Le procès de Ruben Vardanyan se poursuit par des témoignages VIDEO

Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public

  • 14.10.2025 [21:04]

Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »

  • 14.10.2025 [20:34]

Signature d'un protocole de coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan

  • 14.10.2025 [19:54]

Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore

  • 14.10.2025 [19:07]

Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan

  • 14.10.2025 [18:13]

Climate Focus : 8,1 millions d'hectares de forêts ont été détruits de manière définitive dans le monde

  • 14.10.2025 [17:34]

Les délégations azerbaïdjanaise, iranienne et russe inspectent les infrastructures du corridor international de transport Nord-Sud à Astara

  • 14.10.2025 [17:16]

Le Groupe de Minsk de l’OSCE cessera officiellement ses activités en décembre

  • 14.10.2025 [16:16]

Abou Dhabi : le Maroc lance la première Stratégie Nationale pour la Conservation des Rapaces

  • 14.10.2025 [15:46]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 14.10.2025 [15:15]

Déclaration d'Islamabad adoptée à l'issue de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye

  • 14.10.2025 [14:38]

 Le président Aliyev : L’accroissement d’année en année de l’importance du salon « Rebuild Karabakh » suscite la satisfaction

  • 14.10.2025 [14:03]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en légère baisse sur les bourses

  • 14.10.2025 [13:11]

Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne

  • 14.10.2025 [13:00]

Le président azerbaïdjanais : Le Karabagh est en passe de devenir un lieu de développement durable au XXIe siècle

  • 14.10.2025 [12:29]

L’ONU tiendra une session de la CNUCED à Genève

  • 14.10.2025 [11:42]

Communiqué sur la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie adopté

  • 14.10.2025 [11:07]

Le prix de l’or poursuit son augmentation sur les bourses

  • 14.10.2025 [11:01]

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais rencontre le président du Sénat pakistanais

  • 14.10.2025 [10:23]

Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants

  • 14.10.2025 [10:06]
Le président azerbaïdjanais prend part au sommet pour la paix au Moyen-Orient   MIS A JOUR – 6 VIDEO

Le président azerbaïdjanais prend part au sommet pour la paix au Moyen-Orient   MIS A JOUR – 6 VIDEO

Une délégation de la Banque centrale participera aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international

  • 13.10.2025 [21:10]

Les questions essentielles de la coopération azerbaïdjano-iranienne font l’objet de discussions à Bakou

  • 13.10.2025 [20:51]
Des ordres donnés par la direction de l’armée arménienne concernant le lancement des missiles contre les localités en Azerbaïdjan sont rendus publics  - PROCES VIDEO

Des ordres donnés par la direction de l’armée arménienne concernant le lancement des missiles contre les localités en Azerbaïdjan sont rendus publics  - PROCES VIDEO

Les vice-Premiers ministres azerbaïdjanais et russe s’entretiennent à Bakou

  • 13.10.2025 [19:46]

Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase rencontre le Secrétaire général des Nations Unies à New York

  • 13.10.2025 [19:06]

Coupe du Monde U-20 : le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu son homologue américaine

  • 13.10.2025 [18:05]

UNICEF : Tuer et blesser des enfants au Soudan constitue une grave violation de leurs droits

  • 13.10.2025 [17:46]

Chine : le commerce extérieur en hausse de 4% au cours des neuf premiers mois

  • 13.10.2025 [17:08]

La présidente du Milli Medjlis : L’Azerbaïdjan, le Pakistan et la Türkiye se sont toujours soutenus

  • 13.10.2025 [16:06]

Azerbaïdjan : le PIB augmente de 1,3 %

  • 13.10.2025 [15:17]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 13.10.2025 [14:22]

ANAMA : 177 mines et 1584 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • 13.10.2025 [13:07]

La construction de la ligne ferroviaire et de l’autoroute Horadiz-Aghbend sera achevée d’ici l’année prochaine

  • 13.10.2025 [12:54]

L’OMS met en garde contre une résistance généralisée aux antibiotiques courants dans le monde

  • 13.10.2025 [12:34]

La compagnie aérienne AZAL ajoute un autre Airbus A320neo à sa flotte

  • 13.10.2025 [12:04]

Xi Jinping : la promotion du développement des femmes est une responsabilité collective de la communauté internationale

  • 13.10.2025 [11:40]

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe

  • 13.10.2025 [11:38]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 93 dollars

  • 13.10.2025 [11:06]

Troisième réunion trilatérale des présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turcs à Islamabad

  • 13.10.2025 [10:52]

La présidente du Parlement azerbaïdjanais est en visite de travail au Pakistan

  • 13.10.2025 [10:26]

Ilham Aliyev : L’Association internationale des juges constitue un espace de dialogue et de coopération internationaux

  • 12.10.2025 [21:39]

Le président Aliyev : Les défis de l’époque contemporaine exigent des systèmes judiciaires une adaptation constante

  • 12.10.2025 [21:24]

Le président azerbaïdjanais : La construction de l’État de droit constitue l’une des priorités stratégiques de notre politique publique

  • 12.10.2025 [20:31]

Le président azerbaïdjanais adresse un message de félicitations au roi d’Espagne

  • 12.10.2025 [19:54]
Le président azerbaïdjanais entame une visite de travail en Egypte VIDEO

Le président azerbaïdjanais entame une visite de travail en Egypte VIDEO

Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles

  • 11.10.2025 [22:05]

Entretien téléphonique des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Pakistan

  • 11.10.2025 [19:31]

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation au Moyen-Orient

  • 11.10.2025 [18:19]

Femmes Digitales et l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan signent un mémorandum d’entente

  • 11.10.2025 [17:42]

Bakou accueille une conférence internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine de la cybersécurité

  • 11.10.2025 [15:54]