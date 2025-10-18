Cérémonie de présentation de nouveaux manuels de français à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Vendredi 17 octobre, à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan (ULA), s’est tenue la cérémonie de présentation de l’ouvrage « Cours théorique et pratique de la phraséologie française », écrit par Gulnara Sadikhova, des manuels « Cours pratique de français » et « La civilisation française » et du support « Découvrons l’Azerbaïdjan », préparés par les enseignants de la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française, a-t-on appris auprès de l’ULA.

La Prof. Gulnara Sadikhova, cheffe de la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française, a pris la parole lors de la cérémonie de présentation.

Il a été indiqué que les ouvrages élaborés grâce à l’attention et au soutien de l’académicien Kamal Abdoulla, recteur de l’ULA, revêtent une grande importance tant pour les enseignants que pour les étudiants.

Il a été évoqué que la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française organise son activité conformément aux orientations principales du plan de développement stratégique. À cet égard, la préparation de nouveaux manuels, supports pédagogiques et programmes de cours occupe une place importante dans le plan stratégique de la chaire.

Il a été souligné que le manuel destiné aux étudiants de première année et aux débutants repose sur le principe d’une mise en pratique rapide et efficace des compétences communicatives, fondée sur des méthodes modernes.

Les participants ont été informés des objectifs et des fonctions du manuel.

Dans son intervention, le recteur de l’ULA, l’académicien Kamal Abdulla, a hautement apprécié l’importance du travail accompli.

Lors de la cérémonie, sont intervenus Gulbeniz Djamalova, chargée de cours à la Chaire de méthodologie de l’enseignement des langues étrangères relevant de la Faculté de philologie de l’ULA, Vefa Seyid, cheffe de la Chaire de phonétique et de grammaire de la langue française, Khadidja Abdoullaïeva, chargée de cours à la Chaire des langues allemande et française de l’Université d’État de Bakou, la professeure Tchemen Babakhanova, ainsi que d’autres professeurs à la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française de l’ULA.

Le conseiller de Coopération et d’Action culturelle de l’ambassade de France en Azerbaïdjan et directeur de l’IFA, Charles Denier, et le directeur délégué de l’IFA, Jacques Bounin, ont été présents à la cérémonie.

Charles Denier, s’étant exprimé sur les ouvrages, a présenté ses remerciements pour les avoir invités à la cérémonie de présentation.

Il a été souligné que le manuel de français pour les étudiants de première année se distingue par son originalité et son actualité.

Les étudiants de l’ULA ont exprimé leurs remerciements à la direction, aux enseignants et à l’ensemble du personnel pour ces manuels et supports pédagogiques.