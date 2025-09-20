Cérémonie d’échange des documents signés entre l’Azerbaïdjan et le Rwanda, suivie de déclarations à la presse des présidents des deux pays MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Samedi 20 septembre s’est tenue la cérémonie d’échange des documents signés entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Rwanda, en présence des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et rwandais Paul Kagame.

« L’Accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République du Rwanda sur les liaisons aériennes », « l’Accord entre le ministère des Sciences et de l’Éducation de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de l’Éducation de la République du Rwanda sur la coopération dans le domaine de l’éducation », ainsi que « le Mémorandum d’entente entre le ministère de l’Agriculture de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de l’Agriculture et des Ressources animales de la République du Rwanda » ont été échangés par Djeyhoun Baïramov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et James Kabarebe, ministre d’État chargé de la coopération régionale auprès du ministère des Affaires étrangères du Rwanda.

« Le Programme de coopération sur la mise en œuvre du Mémorandum d’entente sur la coopération entre l’Agence nationale des services à la personne et des innovations sociales auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil du développement du Rwanda concernant l’établissement d’un mécanisme de prestation de services publics progressistes », ainsi que le « Mémorandum d’entente entre l’Agence de promotion des exportations et des investissements de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil du développement du Rwanda » ont été échangés par Rouslan Nassibov, ambassadeur d’Azerbaïdjan accrédité au Rwanda, et Juliana Kangeli Muganza, directrice générale adjointe du Conseil du développement du Rwanda.

Ensuite, les présidents azerbaïdjanais et rwandais ont fait des déclarations à la presse.

Déclaration du président Ilham Aliyev

– Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs, chers invités,

Tout d’abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Président pour sa visite en Azerbaïdjan. La dernière fois, nous nous sommes rencontrés en novembre dernier à Bakou, lors de la COP29, et à cette occasion j’avais invité Monsieur le Président à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan. Je suis très reconnaissant qu’il ait accepté mon invitation et qu’il soit aujourd’hui en visite officielle dans notre pays.

Je suis convaincu que cette visite donnera un nouvel élan à nos relations bilatérales. Nous avons déjà discuté de divers aspects de notre coopération et exprimé notre volonté commune de renforcer et d’élargir notre partenariat. Le Rwanda et l’Azerbaïdjan sont de bons partenaires et amis. Nous participons conjointement et nous nous soutenons toujours au sein de diverses organisations internationales. Le Rwanda nous a constamment apporté son soutien durant notre présidence du Mouvement des non-alignés. Vous nous avez soutenus lors de notre élection à la présidence ainsi que dans la prolongation de notre mandat. Le Rwanda a également soutenu et rejoint la majorité de nos initiatives visant à renforcer la solidarité au sein du Mouvement des non-alignés. Nous coopérons sans équivoque de manière active et constante et nous renforçons notre soutien mutuel au sein de l’ONU.

Je me réjouis que nos relations soient devenues encore plus axées sur les résultats au cours des dernières années. Diverses délégations azerbaïdjanaises se sont rendues au Rwanda. L’année dernière, une délégation de la Fondation Heydar Aliyev s’est rendue au Rwanda, et je tiens à exprimer ma reconnaissance à Monsieur le Président pour avoir reçu Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev. Elle a été profondément impressionnée par le développement à grande échelle de votre pays, l’attachement de votre peuple à l’État, à l’indépendance, ainsi que votre politique indépendante. Nous nous réjouissons que la Fondation Heydar Aliyev ait eu l’occasion de soutenir des programmes éducatifs dans votre pays. À cet égard, je pense que ce domaine devrait être l’une des priorités de nos relations bilatérales. Avant la visite de Monsieur le Président, j’ai consulté certaines informations et j’ai constaté qu’il n’y a actuellement qu’un seul étudiant rwandais qui poursuit ses études en Azerbaïdjan. Je pense que nous pouvons travailler ensemble afin d’augmenter ce nombre, notamment dans le cadre des bourses d’État de l’Azerbaïdjan. Dans le but de développer la coopération, une délégation du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’une délégation du Service ASAN, qui est considéré comme un organisme chargé de la prestation des services publics et dont un modèle similaire pourrait être créé au Rwanda, se sont rendues cette année dans votre pays. J’ai déjà eu l’occasion d’aborder cette question avec Monsieur le Président.

Il visitera l’un de ces centres de services publics en Azerbaïdjan, et nous serions très heureux de pouvoir apporter une assistance technique et financière à l’établissement d’un tel organisme au Rwanda. Aujourd’hui, nous avons discuté des opportunités dans le secteur de l’énergie. Les deux pays travaillent activement dans ce domaine, ainsi que dans celui de l’exploitation minière, qui présente également un potentiel de renforcement de notre coopération. Il nous faut simplement établir davantage de contacts à différents niveaux, organiser des échanges de délégations d’hommes d’affaires et de divers ministères, afin d’examiner les opportunités communes en matière d’affaires et d’investissements. J’ai souligné que nous sommes prêts à participer à des projets d’investissement au Rwanda, et je suis convaincu que la visite de Monsieur le Président, nos discussions ainsi que nos échanges après la conférence de presse créeront une base solide pour un partenariat dans les domaines économique et commercial. Nous entretenons d’excellentes relations politiques, et nous devons atteindre le même niveau de relations dans tous les autres domaines.

Monsieur le Président, je vous remercie encore une fois pour votre visite et je vous souhaite de passer un agréable séjour.

Déclaration du président Paul Kagame

– Merci, Monsieur le Président Aliyev.

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour l’invitation à effectuer cette visite en Azerbaïdjan ainsi que pour l’ensemble des efforts déployés. J’apprécie les domaines de coopération que nos deux pays vont entreprendre ensemble.

Il existe également de nombreuses similitudes, Monsieur le Président, entre le Rwanda et l’Azerbaïdjan. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur ces similitudes afin de renforcer notre coopération et notre développement. Merci d’avoir accepté que cela puisse se concrétiser. Nous serons guidés par les nombreuses visites, les efforts, les discussions et la compréhension mutuelle qui ont déjà eu lieu. Grâce aux divers échanges déjà réalisés entre les responsables de votre gouvernement et les nôtres, qui se sont rendus à Bakou, beaucoup a été appris quant à ce qui peut être accompli à travers cette coopération. Nous souhaitons poursuivre ces efforts, leur donner un nouvel élan et veiller à ce que cette coopération soit fructueuse pour nous tous. Je vous remercie encore d’avoir ouvert votre pays à cette coopération, qui nous permettra de bénéficier d’un appui dans certains secteurs clés de développement, comme vous l’avez mentionné, Monsieur le Président, dans le domaine pétrolier et dans celui des mines. J’attends également avec intérêt de pouvoir visiter moi-même le mécanisme de prestation de services publics mis en place par l’Azerbaïdjan. Nous disposons d’un dispositif qui bénéficierait encore grandement du modèle du Service ASAN, dont on m’a dit qu’il est très impressionnant, non seulement par son apparence, mais surtout par les résultats qu’il a atteints et les services qu’il a rendus au peuple de ce pays. Nous voulons veiller à renforcer ce système.

Enfin et surtout, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président. Je vous ai déjà dit combien le développement de votre pays, que j’ai pu constater, est impressionnant. Vous avez également engagé un processus de paix qui apportera des avancées. J’ai vu l’accord de paix que vous avez obtenu aux États-Unis. Je tenais à le mentionner car, au même endroit, nous menons nous-mêmes un processus similaire pour parvenir à un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Vous avez déjà franchi certaines étapes importantes, et je voulais vous en féliciter. En même temps, Monsieur le Président, sachez que vous avez des amis en Afrique, au Rwanda, et que nous voulons saisir ces opportunités d’amitié et de coopération, entre vous et moi ainsi qu’entre nos deux pays, pour avancer rapidement vers nos objectifs de prospérité. Merci encore une fois.