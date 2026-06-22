Cérémonie d’échange des documents signés entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan MIS A JOUR

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Lundi 22 juin, la cérémonie d’échange des documents signés entre la République d’Azerbaïdjan et le Turkménistan s’est tenue en présence des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et turkmène Serdar Berdymoukhamedov.

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et du Turkménistan, MM. Ilham Aliyev et Serdar Berdymoukhamedov, ont signé une Déclaration conjointe.

L’échange des « Spécifications techniques relatives à l’échange préalable d’informations sur les marchandises et les moyens de transport entre la République d’Azerbaïdjan et le Turkménistan » a été effectué par le président du Comité national des douanes de la République d’Azerbaïdjan, Chahin Baghirov, et le président du Service national des douanes du Turkménistan, Maksat Khudaykulyev.

L’échange du « Protocole de coopération entre le Comité national des douanes de la République d’Azerbaïdjan et le Service national des douanes du Turkménistan dans le domaine des statistiques douanières du commerce mutuel » a été effectué par le président du Comité national des douanes de la République d’Azerbaïdjan, Chahin Baghirov, et le président du Service national des douanes du Turkménistan, Maksat Khudaykulyev.

L’échange du « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine du sport entre le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan et le Comité d’État du Turkménistan pour la culture physique et le sport » a été effectué par le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan, Farid Gaïbov, et le président du Comité d’État du Turkménistan pour la culture physique et le sport, Allaberdy Saparov.

L’échange du « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale entre le ministère du Travail et de la Protection sociale de la République d’Azerbaïdjan et le ministère du Travail et de la Protection sociale du Turkménistan » a été réalisé par le ministre du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d’Azerbaïdjan, Anar Aliyev, et le ministre du Travail et de la Protection sociale de la population du Turkménistan, Muhammetseyit Sylapov.

L’échange du « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la santé entre le ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de la Santé et de l’Industrie médicale du Turkménistan » a été effectué par le ministre de la Santé de la République d’Azerbaïdjan, Teymour Moussaïev, et le ministre de la Santé et de l’Industrie médicale du Turkménistan, Myratberdi Gayypov.

L’échange de l’« Accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Turkménistan sur la coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire » a été effectué par le ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et coprésident de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-turkmène, Mikaïl Djabbarov, et le ministre de la Santé et de l’Industrie médicale du Turkménistan, Myratberdi Gayypov.

L’échange du « Programme de coopération dans le domaine industriel entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Turkménistan pour la période 2026–2028 » a été effectué par le ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et coprésident de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-turkmène, Mikaïl Djabbarov, et le ministre de l’Industrie et de la Production de la construction du Turkménistan, Toyguly Nurov.

L’échange de l’« Accord de coopération dans le domaine de l’énergie entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Turkménistan » a été réalisé par le ministre de l’Énergie de la République d’Azerbaïdjan, Perviz Chahbazov, et le vice-président du Conseil des ministres du Turkménistan et président du consortium d’État Turkmenneft, Guvanch Agadjanov.

L’échange du « Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’agriculture entre le ministère de l’Agriculture de la République d’Azerbaïdjan et le ministère de l’Agriculture du Turkménistan » a été effectué par le ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et coprésident de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-turkmène, Mikaïl Djabbarov, et le vice-président du Conseil des ministres du Turkménistan, Hojamyrat Geldimyradov.

L’échange du « Mémorandum d’entente sur la coopération entre la Banque centrale de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Finances et de l’Économie du Turkménistan » a été effectué par le ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et coprésident de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-turkmène, Mikaïl Djabbarov, et le vice-président du Conseil des ministres du Turkménistan, Hojamyrat Geldimyradov.

L’échange de l’« Accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Turkménistan sur les principales orientations du développement et de l’approfondissement de la coopération économique » a été réalisé par le ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et coprésident de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-turkmène, Mikaïl Djabbarov, et le vice-président du Conseil des ministres du Turkménistan, Hojamyrat Geldimyradov.

L’échange du « Programme de coopération entre le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères du Turkménistan pour la période 2026–2029 » a été effectué par le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Rachid Meredov.