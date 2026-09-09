Cérémonie d’ouverture de la la 4ème Semaine du climat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture de haut niveau de la 4ème Semaine du climat (CW4) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, accueillie par l’Azerbaïdjan et organisée par le ministère des Affaires étrangères, se tient à Bakou le 9 septembre.

Le ministre des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov, est présent à la cérémonie.