Cérémonie d’ouverture du Forum diplomatique d’AntalyaLe président Ilham Aliyev assiste à la cérémonie MIS A JOUR VIDEO

Antalya, 11 avril, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du Forum diplomatique d’Antalya s’est tenue le 11 avril.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et son épouse Mehriban Aliyeva ont assisté à la cérémonie.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a d'abord prononcé un discours d'introduction lors de la cérémonie. Il a souligné l’importance du Forum, affirmant que l’événement avait rassemblé de nombreux invités influents.

Ensuite, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la parole. Le chef de l’État turc a souligné l’importance de discuter des problèmes actuels dans le monde et a évoqué le rôle du Forum à cet égard.

Il convient de noter que le Forum diplomatique d'Antalya, l'une des principales plateformes mondiales pour discuter des défis mondiaux et leur trouver des solutions, réunit plus de 450 représentants de haut niveau provenant de 140 pays, dont plus de 20 chefs d'État et de gouvernement et plus de 70 ministres.

Le forum proposera plus de 50 événements dans différents formats, couvrant un large éventail de sujets allant du Moyen-Orient à l'Asie et au Pacifique, de l'Afrique à l'Amérique latine, ainsi que les défis et menaces mondiaux, ainsi que les questions importantes à l'agenda mondial, telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la numérisation et l'intelligence artificielle.