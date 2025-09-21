Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 s’est tenue ce dimanche à Bakou.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l'hymne national de la République d'Azerbaïdjan.

Après la cérémonie d'ouverture, la course principale du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 sera lancée.