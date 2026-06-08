Cette année, l’Azerbaïdjan a le plus exporté vers l’Italie parmi les pays de l’UE

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Au cours des quatre premiers mois de l’année courante, l’Azerbaïdjan a le plus exporté vers l’Italie parmi les pays de l’Union européenne (UE).

L’Azerbaïdjan a exporté vers l’Italie des marchandises d’une valeur de 3 milliards 709 millions 589,52 mille dollars en janvier-avril, ce qui représente une baisse de 9,81 %, soit 403 millions 660,08 mille dollars, par rapport à la même période de l’année passée, selon un communiqué du Comité national des douanes.

Au cours de ladite période, l’Azerbaïdjan a importé d’Italie des marchandises d’une valeur de 153 millions 889,28 mille dollars, soit une hausse de 2,1 % ou de 3 millions 94,96 mille dollars par rapport à la même période de l’année passée.

Ces chiffres ont représenté 31,23 % des exportations totales et 2,79 % des importations totales de l’Azerbaïdjan.

À noter que les principaux pays de l’Union européenne vers lesquels l’Azerbaïdjan a le plus exporté au cours des quatre premiers mois de l’année ont été l’Italie (3 milliards 709 millions 589,52 mille dollars), la Grèce (336 millions 604,47 mille dollars) et la Bulgarie (335 millions 603,44 mille dollars).