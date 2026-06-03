Championnats d'Europe de minifootball : l’équipe azerbaïdjanaise se qualifie pour les demi-finales

Bakou, 3 juin, AZERTAC

L'équipe nationale de minifootball d'Azerbaïdjan a disputé son match suivant aux championnats d'Europe à Bratislava, en Slovaquie.

Dirigée par Elchad Gouliyev, l’équipe nationale a affronté l'équipe tchèque en 1/4 de finale. Le match joué à la Tipos Arena s'est terminé par une victoire de l’équipe azerbaïdjanaise avec un score de 5:2. Ainsi, l’équipe nationale s'est qualifiée pour les demi-finales.