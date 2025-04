Changement climatique : l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement

Bakou, 16 avril, AZERTAC

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, 2024 ayant été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur ce continent, avec des températures record dans les régions du centre, de l'est et du sud-est, selon un nouveau rapport de l’ONU et de l'Union européenne publié mardi.

L’an dernier, les tempêtes ont souvent été violentes et les inondations généralisées, faisant au moins 335 victimes et affectant environ 413.000 personnes.

Au cours de l'année, les conditions climatiques ont été très contrastées entre l’est et l’ouest, avec des conditions extrêmement sèches et souvent des records de chaleur à l'est, et des conditions chaudes mais humides à l'ouest, souligne cet Etat du climat en Europe publié par le Service Copernicus de l’Union européenne et l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies (OMM).

« Le rapport 2024 révèle que près d'un tiers du réseau fluvial a dépassé le seuil d'inondation élevé, et que le stress thermique continue d'augmenter en Europe, soulignant l'importance de renforcer la résilience. Alors que 51 % des villes européennes disposent désormais d'un plan d'adaptation au climat, cela souligne l’importance de nos informations, qui sont ancrées dans l'excellence scientifique, pour mieux soutenir la prise de décision en matière d'adaptation au climat », observe Florence Rabier, Directrice générale du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).

Le Directeur du Service Copernicus pour le changement climatique (C3S), Carlo Buontempo, note que l’année 2024 « a été une année de contrastes climatiques marqués entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest ».

Inondations généralisées

L’Europe a connu des inondations généralisées. 30 % du réseau fluvial européen a dépassé le seuil d'inondation « élevé » au cours de l'année, tandis que 12 % a dépassé le seuil d'inondation « grave ».

En septembre, la tempête Boris a touché des centaines de milliers de personnes, avec des inondations, des décès et des dégâts dans certaines régions d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, de Hongrie, de Tchèquie, de Slovaquie, de Roumanie et d'Italie.

À la fin du mois d'octobre, l'Espagne a connu des précipitations et des inondations extrêmes qui ont eu des effets dévastateurs et causé des décès dans la province de Valence et les régions voisines.

Vague de chaleur dans le Sud-Est

L'Europe du Sud-Est a connu en juillet 2024 la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée, qui a duré 13 jours consécutifs et touché 55 % de la région. L'Europe du Sud-Est a connu un nombre record de jours avec au moins un « fort stress thermique » (66) et de nuits tropicales (23) au cours de l'été.

L'Europe a connu en 2024 le deuxième plus grand nombre de journées de stress thermique et de nuits tropicales jamais enregistré. En moyenne sur l'Europe, cela signifie près d'un mois de « stress thermique fort » et environ 12 nuits tropicales, avec des variations à travers le continent et le sud-est de l'Europe en particulier qui ont connu des nombres records de ces deux types de stress.

La chaleur peut soumettre le corps à un stress, influencé non seulement par la température mais aussi par d'autres facteurs environnementaux tels que le vent et l'humidité. Les températures nocturnes élevées peuvent également nuire à la santé, car elles n'offrent que peu de répit par rapport au stress thermique de la journée.

Face au changement climatique, 51 % des villes européennes ont adopté des plans d'adaptation au climat dédiés, ce qui représente un progrès encourageant par rapport aux 26 % de 2018, selon le rapport, soulignant que des efforts continus permettront de libérer un potentiel encore plus important pour s'adapter efficacement aux défis climatiques. Les événements météorologiques extrêmes posent des risques croissants pour l'environnement bâti et les infrastructures de l'Europe, ainsi que pour les services qu'ils soutiennent.

Energies renouvelables : des progrès

L’Europe a connu des progrès en matière d'énergies renouvelables. La proportion d'électricité produite par les énergies renouvelables en Europe a atteint un niveau record en 2024, à 45 %, par rapport au précédent record de 43 % en 2023, reflétant les efforts du continent en faveur d'un système énergétique décarboné.

Le nombre de pays de l'UE où les énergies renouvelables produisent plus d'électricité que les combustibles fossiles a presque doublé depuis 2019, passant de 12 à 20, selon les rapports.

La production d'énergie renouvelable et la demande d'électricité sont très sensibles aux conditions météorologiques, et le potentiel de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, déterminé par le climat, reflétait les contrastes entre l'est (plus ensoleillé) et l'ouest (plus nuageux).

Diminutions des glaciers

Les Nations Unies ont déclaré 2025 « Année internationale de la préservation des glaciers ». Les données du rapport montrent que les glaciers de toutes les régions européennes ont subi une perte de glace. L'Europe centrale est l'une des régions du monde où le recul des glaciers est le plus rapide.

En 2024, les glaciers de Scandinavie et du Svalbard ont connu les taux de perte de masse les plus élevés jamais enregistrés et ont enregistré la perte de masse annuelle la plus importante de toutes les régions glaciaires du monde, avec une perte d'épaisseur moyenne de 1,8 m en Scandinavie et de 2,7 m au Svalbard. Cette année a été la troisième année la plus chaude jamais enregistrée pour l'ensemble de l'Arctique et la quatrième pour les terres arctiques.

Pour le troisième été consécutif, la température moyenne au Svalbard a atteint un nouveau record. Au cours des dernières décennies, cette région a été l'un des endroits de la planète qui s'est réchauffé le plus rapidement.

Faits marquants du rapport

Température : 2024 a été l’année la plus chaude pour l’Europe, avec des températures annuelles record dans près de la moitié du continent.

Température surface de la mer : Pour l'ensemble de l'année, cette température a été la plus élevée jamais enregistrée dans la région européenne (0,7°C au-dessus de la moyenne) et dans la mer Méditerranée (1,2°C au-dessus de la moyenne)

Précipitations : Les précipitations ont été très contrastées entre Est en Ouest. L'Europe occidentale a connu l'une des dix années les plus humides de la période analysée depuis 1950

Inondations : L'Europe a connu les inondations les plus étendues depuis 2013. Près d'un tiers du réseau fluvial a connu des inondations dépassant au moins le seuil d'inondation « élevé ». Les tempêtes et les inondations ont touché environ 413.000 personnes en Europe et ont fait au moins 335 victimes

Stress thermique : Le nombre de jours de « fortes », « très fortes » et « extrêmes » chaleurs a été le deuxième plus élevé jamais enregistré. 60 % de l'Europe a connu plus de jours que la moyenne avec au moins un « fort stress thermique »

Les énergies renouvelables : La proportion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en Europe atteindra un niveau record en 2024, avec 45 %

Extrêmes de froid : La superficie des terres européennes ayant connu moins de trois mois (90 jours) de jours de gel est la plus importante jamais enregistrée (~69 %, la moyenne étant de 50 %)

Stress dû au froid : Le nombre de jours avec au moins une « forte contrainte de froid » a été le plus bas jamais enregistré

Glaciers : Toutes les régions d'Europe ont connu une perte de glace ; les glaciers de Scandinavie et du Svalbard ont enregistré les taux de perte de masse les plus élevés jamais enregistrés

Incendies de forêt : En septembre, des incendies au Portugal ont brûlé environ 110.000 ha (1100 km2) en une semaine, ce qui représente environ un quart de la surface totale brûlée annuellement en Europe. On estime à 42.000 le nombre de personnes touchées par les incendies en Europe.