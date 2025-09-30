Chaouki Oumama : Notre objectif est de créer un partenariat avec l’Azerbaïdjan dans les domaines du sport et de l’agriculture VIDEO

Rabat, 30 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

En marge de sa présence à une table ronde tenue récemment à la Bibliothèque nationale du Maroc à Rabat, capitale du Maroc, à l’occasion du 5e anniversaire de la Journée de commémoration du 27 septembre, le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat a rencontré Chaouki Oumama, présidente de la Ligue de Rabat-Sale-Kénitra de ju-jitsu et membre de la Fédération marocaine de ju-jitsu, et directrice de la Chambre d’agriculture de la région de Rabat Salé Kénitra, qui a déclaré :

- Deux sujets qui tiennent beaucoup à cœur :

« J’ai profité de mon invitation à la table ronde pour parler de deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur.

Donc le sport, et vu que l’Azerbaïdjan, c’est un pays qui est connu par ses lutteurs, par une histoire très importante au niveau des arts martiaux, donc c'était ma question aujourd’hui à Monsieur l’Ambassadeur pour lui parler un petit peu de la possibilité d'avoir des partenariats, des échanges entre nos champions et les champions de son pays.

Ça d’une part, et d'autre part aussi l'agriculture. Et vu qu’on est la première région au niveau de l’agriculture au niveau du Maroc avec toute une panoplie de filières agricoles, ma deuxième question à Monsieur l’Ambassadeur était pour voir aussi des futurs partenariats, des collaborations dans le secteur agricole et aussi dans l’agro-industrie ».