Chavkat Mirzioïev : Les liens de fraternité entre l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan servent le progrès des deux peuples

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

« Sans aucun doute, les liens de fraternité et les liens forts d'amitié qui unissent l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan, nos dialogues productifs de haut niveau devenus réguliers servent le progrès commun de nos peuples frères », a écrit le président ouzbek Chavkat Mirzioïev dans une lettre qu’il avait adressée à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Chavkat Mirzioïev a noté que le fait que les relations interétatiques aient atteint un niveau d'alliance, une phase historique entièrement nouvelle, surtout au cours des dernières années, pouvait être considéré comme une expression pratique éclatante de la ferme volonté politique et des efforts conjoints et cohérents des deux pays.

Le président ouzbek s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique entre les deux pays, fondé sur les principes de confiance mutuelle et de respect, continuerait de se développer rapidement dans toutes les directions prioritaires, notamment dans les domaines politique, économique, commercial, de transport et de logistique, énergique, industriel, agricole, touristique et culturel.