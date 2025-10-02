Chavkat Mirzioïev : Les liens de fraternité entre l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan servent le progrès des deux peuples
Bakou, 2 octobre, AZERTAC
« Sans aucun doute, les liens de fraternité et les liens forts d'amitié qui unissent l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan, nos dialogues productifs de haut niveau devenus réguliers servent le progrès commun de nos peuples frères », a écrit le président ouzbek Chavkat Mirzioïev dans une lettre qu’il avait adressée à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
Chavkat Mirzioïev a noté que le fait que les relations interétatiques aient atteint un niveau d'alliance, une phase historique entièrement nouvelle, surtout au cours des dernières années, pouvait être considéré comme une expression pratique éclatante de la ferme volonté politique et des efforts conjoints et cohérents des deux pays.
Le président ouzbek s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique entre les deux pays, fondé sur les principes de confiance mutuelle et de respect, continuerait de se développer rapidement dans toutes les directions prioritaires, notamment dans les domaines politique, économique, commercial, de transport et de logistique, énergique, industriel, agricole, touristique et culturel.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
- 01.10.2025 [23:47]
Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire
- 01.10.2025 [23:02]
Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
- 01.10.2025 [19:36]
Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles
- 01.10.2025 [17:08]
L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [16:43]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses
- 01.10.2025 [16:09]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 01.10.2025 [15:48]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars
- 01.10.2025 [15:47]
Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [15:14]
Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens
- 01.10.2025 [14:11]
Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 01.10.2025 [12:55]
Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou
- 01.10.2025 [12:06]
Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales
- 01.10.2025 [11:33]
Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:21]
Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:02]
Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 01.10.2025 [10:33]
Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:34]
Quatre boxeurs azerbaïdjanais se hissent à la demi-finale des Jeux de la CEI
- 30.09.2025 [20:32]
L’Azerbaïdjan et le Bélarus discutent des relations éducatives
- 30.09.2025 [20:17]
Entretien entre les Premiers ministres azerbaïdjanais et biélorusse
- 30.09.2025 [18:31]
L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de la sécurité régionale
- 30.09.2025 [18:10]
L'OMS traverse une période difficile en raison des coupes budgétaires
- 30.09.2025 [16:03]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 40 dollars
- 30.09.2025 [15:39]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 30.09.2025 [15:25]
L'Assemblée générale de l’ONU a conclu son débat général
- 30.09.2025 [14:12]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 30.09.2025 [12:50]
L’ICESCO a participé au Forum international des experts à Tachkent
- 30.09.2025 [12:19]
Bakou accueille le 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan
- 30.09.2025 [10:26]
La deuxième journée de la Semaine d'action climatique de Bakou 2025 débute
- 30.09.2025 [10:20]
Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles
- 29.09.2025 [20:57]
Une délégation ouzbèke visite l'Agence de développement des médias
- 29.09.2025 [20:52]
Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC
- 29.09.2025 [20:37]