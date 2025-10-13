Chine : le commerce extérieur en hausse de 4% au cours des neuf premiers mois

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Les importations et exportations totales de marchandises de la Chine, libellées en yuan, ont atteint 33.610 milliards de yuans (environ 4.730 milliards de dollars) sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 4% en glissement annuel, indique l’agence de presse Xinhua citant les données officielles publiées lundi.

Ce taux de croissance s'est accéléré en comparaison avec la hausse de 3,5% enregistrée sur la période janvier-août, selon l'Administration générale des douanes (AGD).

Les exportations de marchandises ont été le moteur de la croissance globale entre janvier et septembre, avec une hausse de 7,1% en glissement annuel à 19.950 milliards de yuans, tandis que les importations se sont élevées à 13.660 milliards de yuans, soit une légère baisse de 0,2%.

Pour le seul mois de septembre, les importations et exportations de marchandises de la Chine ont augmenté de 8% sur un an à 4.040 milliards de yuans, soit la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis le début de l'année.

Depuis début 2025, le commerce extérieur de la Chine a maintenu une tendance de développement stable et positive dans un environnement extérieur complexe, a déclaré Wang Jun, directeur adjoint de l'AGD, lors d'une conférence de presse.

L'expansion du commerce de marchandises de la Chine s'est accélérée en base trimestrielle, avec un taux de croissance de 6% au troisième trimestre de cette année, après des augmentations de 1,3% et 4,5% respectivement aux premier et deuxième trimestres, a précisé M. Wang. En outre, il a souligné que le marché du commerce extérieur de la Chine s'était diversifié.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le commerce de marchandises de la Chine avec les pays partenaires de l'initiative "Ceinture et Route" a totalisé 17.370 milliards de yuans, en hausse de 6,2% sur un an, selon les données de l'AGD.

Les échanges commerciaux avec l'ASEAN, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie centrale ont augmenté respectivement de 9,6%, 3,9%, 19,5% et 16,7% en glissement annuel, tandis que ceux avec les autres économies de la Coopération économique Asie-Pacifique ont augmenté de 2%.