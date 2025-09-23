Chine : le Guangdong élève son niveau d'intervention d'urgence au plus haut à l'approche du typhon

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

La province chinoise du Guangdong (sud), a porté mardi sa réponse d'urgence aux vents au niveau maximal à 10H00, alors que le typhon Ragasa devrait toucher terre le long des zones côtières centrales ou occidentales de la province en tant que typhon fort ou très fort dans les 24 heures.

Le typhon Ragasa est entré lundi soir dans la mer de Chine méridionale et devrait se déplacer vers le nord-ouest à une vitesse d'environ 20 km/h. Il est prévu qu'il touche les zones côtières allant de la ville de Zhuhai au district de Xuwen mercredi, avec des vents soufflant entre 40 et 55 mètres par seconde, selon l'observatoire météorologique provincial.

Le typhon devrait provoquer des pluies torrentielles et des vents violents, certaines régions devant faire face à des précipitations extrêmes, tandis que les régions situées directement sur sa trajectoire pourraient subir des rafales pouvant atteindre 60 mètres par seconde.

Le centre provincial de lutte contre les inondations, la sécheresse et les vents a exhorté toutes les localités et tous les départements à agir selon les normes les plus élevées, avec les exigences les plus strictes et les mesures les plus concrètes, et a ordonné aux principales zones touchées de suspendre les cours, le travail, la production, les transports publics et les activités commerciales.

Les autorités centrales chinoises ont alloué mardi quelque 60.000 articles de secours à la province méridionale du Guangdong, alors que le typhon Ragasa s'apprête à toucher terre.

Selon le ministère de la Gestion des urgences (MGU), cette aide, qui comprend des tentes, des lits pliants, des couettes d'été, des éclairages de secours et des kits d'urgence pour les familles, soutiendra les efforts locaux de secours et offrira une assistance aux personnes touchées.

Les fournitures de secours ont été allouées conjointement par le bureau de la commission nationale pour la prévention et la réduction des catastrophes et les secours, le MGU et l'Administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques.

Le même jour, le Centre national de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse a élevé l'alerte au typhon au niveau III pour les provinces du Guangdong et de Hainan à l'approche de Ragasa, le 18e typhon de l'année.

Selon le MGU, ce puissant typhon devrait toucher terre le long de la côte du Guangdong entre mercredi midi et mercredi soir, apportant des pluies torrentielles dans certaines parties du Guangdong et d'autres provinces côtières. (Agence Xinhua)