Chine : le sud du pays en alerte avant l'arrivée du typhon Ragasa

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Les cours, la production, les transports publics et les activités commerciales ont été suspendus mercredi dans certaines parties de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, à l'approche du typhon Ragasa.

Selon le centre de lutte contre les inondations, la sécheresse et les typhons de la ville de Zhanjiang, les écoles ont suspendu les cours mardi vers 15 heures par mesure de précaution. Mercredi à partir de 15 heures, le travail, la production, les transports publics et les activités commerciales seront également suspendus dans toute la ville de Zhanjiang.

Précisant que les services chargés de l'eau, de l'électricité, du gaz, des communications, des soins médicaux et des interventions d'urgence resteront opérationnels, les autorités locales ont demandé que toutes les autres activités pouvant potentiellement présenter des risques pour la sécurité ou mettre en danger le personnel soient suspendues en raison du typhon.

Le typhon Ragasa, le 18e typhon de l'année, est entré dans la mer de Chine méridionale lundi soir et se trouvait à environ 170 km au sud-est de la ville de Yangjiang mercredi à 10 heures. Il devrait se déplacer vers le nord-ouest à une vitesse de 20 km/h et toucher terre mercredi soir le long des zones côtières entre Yangjiang et Zhanjiang.

Le Centre météorologique national chinois a maintenu mercredi une alerte orange, le deuxième niveau le plus élevé du système d'alerte météorologique à quatre niveaux basé sur un code couleur, car le typhon devrait causer de fortes pluies et des vents violents. (Agence Xinhua)