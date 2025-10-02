Chine : le volume de fret d'un corridor commercial important bondit de 70,3% de janvier à septembre

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Le volume de fret sur le nouveau Corridor commercial international terre-mer a bondi de 70,3% en glissement annuel pour atteindre 1,09 million d'équivalents vingt pieds (EVP) au cours des trois premiers trimestres de cette année, d'après la China Railway Nanning Group Co., Ltd.

"Cette année a connu la croissance la plus rapide du volume de fret depuis le lancement du service intermodal rail-mer, avec le seuil d'un million d'EVP franchi en seulement 247 jours", a déclaré Zhao Jian, responsable chez la China Railway Nanning Group. "Compte tenu de la dynamique de croissance actuelle, le volume annuel devrait dépasser 1,3 million d'EVP."

A la fin du mois d'août 2025, la gamme de marchandises transportées via le corridor commercial s'était élargie à 1.316 catégories, englobant des dizaines de types essentiels de produits, notamment des produits électroniques, des véhicules et des pièces automobiles, des machines et des denrées alimentaires, et avait contribué à former de nouveaux moteurs de croissance pour un développement de haute qualité dans la région occidentale.

"Depuis le début de l'année, les véhicules à énergie nouvelle fabriqués par des entreprises de Chongqing et de Chengdu étaient fréquemment expédiés à l'étranger via le corridor commercial", a ajouté M. Zhao.

Les trains intermodaux rail-mer du nouveau Corridor commercial international terre-mer desservent désormais 75 villes dans 18 provinces chinoises, et relient 577 ports dans 127 pays et régions du monde entier. (Agence Xinhua)