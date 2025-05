Chine : les déplacements interrégionaux en hausse de 7,9% durant les congés du 1er mai

Bakou, 6 mai, AZERTAC

La Chine a connu un boom des déplacements pendant les congés du 1er mai, sous l'effet d'une forte demande pour les visites familiales, le tourisme et les sorties printanières, selon des données officielles publiées mardi.

Durant les cinq jours de congés du 1er au 5 mai, près de 1,47 milliard de déplacements interrégionaux ont été effectués à travers le pays, représentant une hausse de 7,9% en glissement annuel, a précisé le ministère des Transports.

Le transport ferroviaire a assuré 101,7 millions de voyages de passagers durant cette période, affichant une croissance de 10,8% par rapport à l'année précédente. Le secteur aérien civil a également réalisé des performances remarquables avec 11,15 millions de voyages, en progression de 11,8% sur un an.

Le transport maritime a enregistré la plus forte progression (+23,8%) avec 8,61 millions de voyages, tandis que le transport routier est resté le mode de déplacement dominant durant ces congés, totalisant 1,34 milliard de voyages, soit une augmentation de 7,6% en base annuelle.

Traditionnellement, les congés du 1er mai constituent l'une des périodes les plus chargées en matière de déplacements en Chine. Le boom des voyages donne également un coup de fouet aux revenus des secteurs du tourisme et de la vente au détail. Les agences d'inspection des frontières à travers la Chine ont enregistré environ 10,9 millions de voyages d'entrée et de sortie pendant les cinq jours de congés du 1er mai, marquant une augmentation de 28,7% en glissement annuel, a-t-on appris mardi de l'Administration nationale de l'immigration (ANI). Parmi ces voyages, 5,78 millions ont été effectués par des résidents de la partie continentale et 4 millions par des résidents de Hong Kong, Macao et Taiwan, soit une augmentation respective de 21,2% et 37,1% sur un an.

Selon l'ANI, les ressortissants étrangers ont enregistré 1,12 million de voyages d'entrée et de sortie, en hausse de 43,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi eux, environ 380.000 sont entrés sans visa, soit une augmentation de 72,7% en glissement annuel. Ces chiffres soulignent l'attrait croissant et l'efficacité de la politique chinoise d'exemption de visa pour attirer les visiteurs internationaux. (Xinhua)