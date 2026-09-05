Chine : près de 600.000 personnes évacuées au Fujian en raison de pluies torrentielles

Bakou, 5 septembre AZERTAC

Selon le bilan établi vendredi soir, un total de 599.300 habitants ont été évacués des zones à risque, tant sur les côtes qu'à l'intérieur des terres, de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, en raison des pluies torrentielles persistantes de ces derniers jours, selon le Centre provincial chargé de la lutte contre les inondations et la sécheresse.

Plusieurs départements provinciaux du Fujian ont alloué d'urgence 210 millions de yuans (environ 31 millions de dollars) pour les opérations de sauvetage d'urgence, les secours en cas de catastrophe et la reconstruction post-catastrophe dans les zones les plus touchées.

Le centre provincial de lutte contre les inondations et la sécheresse a déclenché une alerte de niveau III aux inondations, le troisième le plus élevé, tout en maintenant une alerte de niveau IV au typhon.

Le typhon Saudel, le 18e de l'année, a touché terre pour la troisième fois jeudi matin dans le district de Zhangpu de la ville de Zhangzhou, au Fujian, entraînant l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, alors que des alertes annonçaient des vents violents et de fortes pluies.

Le typhon Saudel a également affecté 128.500 habitants dans 53 districts de la province voisine du Jiangxi et a forcé l'évacuation d'urgence de près de 8.700 personnes dans cette région.

Les autorités du Jiangxi ont déclenché vendredi matin une réponse d'urgence de niveau IV aux inondations. (Agence Xinhua)