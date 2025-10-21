Chine: le train à grande vitesse le plus rapide au monde atteint 453 km/h lors de tests préalables à sa mise en service

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Le train à grande vitesse le plus rapide au monde, le CR450, a commencé une série de tests préalables à sa mise en service sur une ligne à grande vitesse en Chine, atteignant une vitesse de 453 kilomètres à l'heure.

La série CR450, conçue pour atteindre une vitesse maximale de 450 km/h lors des essais et une vitesse commerciale de 400 km/h, fait actuellement l'objet d'épreuves de qualification sur la ligne à grande vitesse reliant la ville de Shanghai, à l'est, à celle de Chengdu, à l'ouest, dans l'intérieur du pays, a rapporté lundi le quotidien Science and Technology Daily.

Le train à grande vitesse peut passer de 0 à 350 km/h en seulement 4 minutes et 40 secondes, et deux trains ont établi un record en se croisant à une vitesse combinée de 896 km/h.

Par rapport à son prédécesseur, le CR400, le CR450 se caractérise par un nez plus long et plus élancé, une ligne de toit abaissée de 20 centimètres et un poids allégé de 50 tonnes, réduisant ainsi la traînée aérodynamique de 22%.

Les trains à grande vitesse CR400 Fuxing, actuellement en service, circulent à une vitesse de 350 km/h.

Le CR450 devra parcourir 600.000 kilomètres sans incident avant d'être autorisé à transporter des passagers. (Agence Xinhua)