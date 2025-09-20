Chine-Maroc : la signature d’un Mémorandum d’entente pour établir un mécanisme de Dialogue stratégique

Rabat, 20 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue chinois, Wang Yi, ont tenu hier, vendredi, à Pékin, une réunion au cours de laquelle un Mémorandum d’Entente établissant un mécanisme de Dialogue Stratégique entre les ministères des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et de la République populaire de Chine a été signé. Il s'agit d'une étape fondamentale vers le renforcement des relations entre les deux pays.

Le correspondant de l'AZERTAC à Rabat rapporte, selon le site des Affaires étrangères du Maroc, que le ministre chinois a salué la stabilité dont jouit le Maroc, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et aux chantiers de développement lancés. Il a également exprimé l'appréciation de son pays pour les initiatives du Royaume visant l’émancipation du continent africain.

Par cette position, Pékin consacre l’engagement du Royaume envers l’Afrique et sa politique volontariste, qui répond aux aspirations de développement du continent, à la faveur d'une approche centrée sur le citoyen africain dans le cadre d’une coopération Sud-Sud active, solidaire et efficace.

Pour sa part, M. Bourita a renouvelé le soutien du Royaume aux Initiatives lancées par le Président chinois Xi Jinping, en l’occurrence l’Initiative pour le Développement Mondial, l’Initiative pour la Sécurité Mondiale et l’Initiative pour la Civilisation Mondiale, ainsi que la récente Initiative sur la Gouvernance Mondiale, annoncées lors du 25ème Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai, tenu du 31 août au 1er septembre 2025 à Tianjin.

De même, et convaincu de la portée de ses initiatives, M. Bourita a fait part de la décision du Maroc d’adhérer à l’Organisation Internationale pour la Médiation (IOMed), lancée à l’initiative de la Chine et dont le siège se trouve à Hong Kong.