Choucha : les présidents azerbaïdjanais et turkmène visitent la maison-musée de Bulbul VIDEO

Choucha, 23 juin, AZERTAC

Mardi 23 juin, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président du Turkménistan, Serdar Berdymoukhamedov, ont visité la la maison-musée de Bulbul à Choucha.

Polad Bulbuloghlou, député du Milli Medjlis, a présenté la maison-musée de Bulbul. Il a expliqué que cette maison, où son père est né et a passé son enfance, a été transformée en maison-musée de Bulbul par décision du Comité exécutif du Conseil municipal des députés du peuple de Choucha en 1982, sur instruction du Leader national. Une exposition muséale a été aménagée dans le bâtiment, rénové entre 1982 et 1983, et un bâtiment administratif a été construit devant. La restauration de la maison-musée, victime de vandalisme arménien pendant l'occupation de Choucha et qui avait cessé ses activités, a débuté, comme pour d'autres monuments historiques et culturels, après la libération de la ville antique. Un nouveau buste de Bulbul a été érigé dans la cour.

De plus, le buste, vandalisé pendant l'occupation de Choucha, est conservé ici comme témoignage visuel des crimes commis contre le patrimoine culturel azerbaïdjanais par les occupants arméniens.