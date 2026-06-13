Choucha accueille le Forum de la concurrence des États membres de l’Organisation des États turciques

Choucha, 13 juin, AZERTAC

Choucha accueille le Forum de la concurrence des responsables des autorités de concurrence des pays membres de l’Organisation des États turciques.

Cet événement réunit les responsables et les représentants de haut rang des autorités de la concurrence d'Azerbaïdjan, de Türkiye, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, de Hongrie et de la République turque de Chypre du Nord, le secrétaire général adjoint de l'Organisation des États turciques, ainsi que des représentants des institutions étatiques concernées et du secteur privé.

Après la cérémonie officielle d’ouverture, les participants prendront part à un panel portant sur le thème : « La politique de concurrence, l’un des moteurs de l’Organisation des États turciques : la coopération régionale ».