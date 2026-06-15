Choucha accueille une conférence internationale sur la construction de la paix dans le Caucase du Sud

Choucha, 15 juin, AZERTAC

Lundi 15 juin, une conférence internationale intitulée « La contribution régionale à la sécurité mondiale : construction de la paix dans le Caucase du Sud » s’est tenue à Choucha à l’initiative du Parti Nouvel Azerbaïdjan (PNA).

La conférence a débuté par l’observation d’une minute de silence en hommage à la mémoire du Leader national Heydar Aliyev et des martyrs tombés pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, suivie du retentissement de l’hymne national azerbaïdjanais.

Le message adressé aux participants par le président de la République et président du PNA, Ilham Aliyev, a été lu par Adalet Valiyev, chef du Département chargé des partis politiques et du pouvoir législatif à l’Administration présidentielle.

Dans son intervention, le représentant spécial du président de la République pour le district de Choucha, Aydin Karimov, a souligné les progrès réalisés dans les territoires libérés de l’occupation. Il a indiqué que plus de 80 000 personnes y vivaient et y travaillaient, dont plus de la moitié étaient d’anciens réfugiés et déplacés internes. Il a ajouté qu’une trentaine de monuments de Choucha avaient déjà été restaurés.

Lors d’une session consacrée aux mécanismes de construction de la paix, le vice-président du PNA, Tahir Boudagov, a évoqué la portée historique de la Déclaration de Choucha signée le 15 juin 2021 entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye. Selon lui, ce document constitue l’un des piliers de l’architecture de sécurité régionale et s’inscrit dans la continuité de la vision « Une nation, deux États » formulée par Heydar Aliyev.

Il a également affirmé que l’agenda de paix proposé par l’Azerbaïdjan reposait sur les principes du droit international, notamment le respect de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières, et visait à favoriser une paix durable ainsi qu’une coopération mutuellement bénéfique dans le Caucase du Sud.

Des responsables politiques, parlementaires et diplomates venus de Türkiye, de Chine, d’Ouzbékistan, du Turkménistan, du Cambodge, du Laos, de Serbie, de Géorgie, de Macédoine du Nord, du Tadjikistan, de Moldavie, d’Ukraine et d’autres pays ont participé aux débats organisés en marge de la conférence.

Les débats ont porté sur le rôle du dialogue politique dans le renforcement de la confiance entre les États, l’importance des projets régionaux et de la coopération transfrontalière pour soutenir une paix durable, ainsi que les défis de la reconstruction en période post-conflit et du développement urbain moderne.

Les intervenants ont souligné que la reconstruction des territoires touchés par les conflits ne se limitait pas à la restauration des infrastructures, mais englobait également le retour sûr des populations, la relance de l’activité économique et l’amélioration du bien-être social.

La conférence s’est achevée par le retentissement de l’hymne du Parti Nouvel Azerbaïdjan.