Choucha: le président Ilham Aliyev prend connaissance des travaux effectués dans le village de Boyuk Galaderesi VIDEO

Choucha, 28 mai, AZERTAC

Jeudi 28 mai, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a inspecté les travaux de rénovation des maisons individuelles et des infrastructures du village de Boyuk Galaderesi, dans le district de Choucha.

Le représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan dans la région de Choucha, Aydin Karimov, a informé le chef de l'État des travaux réalisés.

Il a été indiqué que le village avait été occupé par les forces armées arméniennes en 1992. Boyuk Galaderesi a été libéré de l'occupation lors de l'opération antiterroriste menée par les forces armées azerbaïdjanaises en 2023.

Plusieurs projets ont été mis en œuvre pour créer les conditions de vie nécessaires dans le village et remédier aux problèmes sociaux.

Le village compte 50 maisons individuelles. Treize d'entre elles sont en mauvais état et 37 sont partiellement habitables.

Dans un premier temps, 17 maisons ont déjà été rénovées. La restauration de 20 maisons est prévue pour la phase suivante.

Initialement, 64 personnes (14 familles) sont retournées au village.

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Le chef de l'État a ensuite rencontré les habitants ayant retourné dans le village de Boyuk Galaderesi.