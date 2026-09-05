Chypre du Nord : le bilan de l’accident de ferry s’élève à 13 morts

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Le bilan de l’accident maritime survenu au large de Girne (Kyrenia), en République turque de Chypre du Nord (RTCN), s’élève à 13 morts, tandis que 15 personnes sont toujours portées disparues, a annoncé samedi le Premier ministre Unal Ustel.

« Avec la récupération du dernier corps, le nombre de nos concitoyens ayant perdu la vie dans l’accident est passé à 13, tandis que le nombre de nos disparus s’élève désormais à 15 », a déclaré Üstel.

Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes toujours portées disparues après l’accident impliquant le navire à passagers Filo Jet, qui a chaviré au large de Girne alors qu’il effectuait la liaison entre le port de Girne et Tasucu, dans la province de Mersin, en Türkiye.

Le navire transportait 267 personnes lorsqu’il a coulé après avoir quitté Girne dimanche dernier, le 30 août. (Agence Anadolu)