Cinq citoyens azerbaïdjanais tués dans une attaque de drones contre deux cargos en mer d’Azov

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« Au cours de la nuit dernière, deux cargos étrangers dont les équipages comptaient au total 25 citoyens azerbaïdjanais ont été pris pour cible lors d’une attaque de drones en mer d’Azov. Les navires n’appartiennent pas à l’État azerbaïdjanais », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Aïkhan Hadjizadé, en réponse aux questions des médias concernant cet incident.

Aïkhan Hadjizadé a indiqué que, selon les informations communiquées par la partie russe, cinq citoyens azerbaïdjanais avaient perdu la vie et trois autres avaient été blessés à la suite de l’attaque. Les blessés ont été hospitalisés dans la ville de Ieïsk.

« À l’heure actuelle, le ministère des Affaires étrangères coordonne cette question avec les organismes compétents de l’Azerbaïdjan, les représentations diplomatiques de notre pays ainsi qu’avec les autorités compétentes des États concernés. Plusieurs collaborateurs de notre ambassade en Russie se sont rendus sur les lieux. L’état de santé de nos citoyens, leur rapatriement et la fourniture de l’assistance consulaire nécessaire font l’objet d’une attention particulière.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », a-t-il ajouté.